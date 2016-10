Un coche se empotra contra un comercio en el centro ourensano

n n n Daños en el escaparate de la mercería Sol, en un contenedor de basura y en los tres coches implicados. Este es el balance de un accidente de circulación registrado a las 16,30 horas de ayer en el cruce que forman las calles Celso Emilio Ferreiro y Valle Inclán, en pleno centro de la ciudad de Ourense.

A esa hora, múltiples peatones paseaban por la zona pero ninguno de ellos, afortunadamente, fue alcanzado por los automóviles siniestrados. Los conductores de los vehículos tampoco resultaron heridos según la Policía Local, que desplazó al lugar varias patrullas ante el temor de que hubiera personas atrapadas.

Las causas que motivaron el accidente aún no estaban claras en la tarde de ayer pero, según pudo saber este periódico, uno de los conductores pudo perder el control de su coche al intentar esquivar a otro vehículo y se empotró contra un contenedor de basura; colisionando contra el cristal del escaparate de la citada mercería. "Sentí un ruido muy fuerte y, cuando me di cuenta, ya vi el coche metido en el escaparate", aseguró la dueña del negocio, Carmen Vidal, recalcando desconocer lo que había sucedido. "Estoy muy nerviosa. Heridos creo que no hay, solamente daños materiales", añadió. El impacto congregó a numerosos viandantes en el lugar y obligó a cortar la circulación durante una hora en la zona, por lo que se generaron pequeñas retenciones en las calles adyacentes. Los agentes locales, tras cerciorarse de que no se habían producido heridos y levantar el correspondiente atestado, instaron a los conductores a avisar a una grúa para que retirar los vehículos siniestrados.