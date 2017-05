El Círculo de Empresarios traslada a Fomento la propuesta del AVE por Cerdedo

Güell, expone el Círculo en un comunicado, recuerda en la misiva que el trazado actual del AVE Galicia-Madrid "partió de un error" que ha dejado "aislado" al sur de la comunidad en su conexión con la capital.

Asegura que "pretender" que el trayecto a Madrid desde Vigo se realice rodeando Santiago "resta eficiencia y rentabilidad a esta importantísima infraestructura" y considera que la misma debería contribuir "de forma definitiva" a la vertebración ferroviaria de Galicia.

En estos momentos, explica el Círculo de Empresarios, tan sólo tres de las siete grandes ciudades gallegas tienen acceso "en tiempos razonables" a servicios ferroviarios con altas prestaciones hacia fuera de Galicia; algo que "no sucede" con Vigo, Pontevedra, Ferrol y Lugo.

No obstante, Juan Güell ve "con agrado" que el Ministerio de Fomento comparta "de alguna manera esta preocupación", en referencia a las partidas contempladas en los Presupuestos Generales del Estado para la mejora de la línea ferroviaria Lugo-Ourense y para completar la tramitación del trazado entre Vigo y Ourense por Cerdedo.

La ejecución de estos dos proyectos, añade el presidente del Círculo, "habilitaría de forma eficaz un itinerario hoy imposible: pretender viajar en tren desde Vigo o Pontevedra a Lugo", lo que ahora mismo "es una auténtica aventura de tiempo incalculable".

La propuesta del FUI implica una minoración del coste sobre el proyecto que actualmente baraja Fomento, de los 2.100 millones de euros a los 1.300.

Actúa también sobre el impacto ambiental, pasando por la recuperación del trazado inicial, sustituyendo el túnel de 18 kilómetros previsto por otro de 11 kilómetros y realizando en una primera fase el trayecto en vía única.

Las principales modificaciones, anuncia el Círculo, se producirían entre Irixo y Cerdedo, posibilitando que la obra no afecte a la Serra do Candán a cambio de una "mínima afectación" a la Serra do Cando.