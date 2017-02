Centenares de personas reclaman en las ciudades gallegas "salarios y empleo dignos"

Centenares de personas han salido este domingo a las calles de las principales ciudades gallegas para demandar "salarios y empleo dignos" en diversas concentraciones convocadas por UGT y CCOO en A Coruña, Ferrol, Lugo, Ourense, Pontevedra y Vigo, así como en una manifestación en Santiago.



Las movilizaciones han sido seguidas por el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, quien ha participado en la concentración de Lugo, y por la presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, quien lo ha hecho en la capital autonómica. Ambos han lamentado, en declaraciones a los medios, que haya gente que "no sale de pobre a pesar de trabajar".



En Santiago, la diputada socialista ha criticado a aquellos que "cada mes, cuando salen los datos del paro, sacan pecho y dicen que mejoran", mientras que "la cruda realidad del día a día", ha remarcado, evidencia que "no es así". "Por mucho que gritemos, mientras no se derogue la reforma laboral nefasta del PP, el mercado laboral no va a ser capaz de levantar cabeza", ha añadido Cancela.



Por su parte, el portavoz parlamentario de En Marea ha destacado la necesidad de recuperar los "derechos que fueron expropiados a los trabajadores durante la crisis". Además, ha afirmado que "las reformas laborales han hecho pagar a los trabajadores por una crisis de la que no tenían culpa".



En Santiago, la secretaria xeral de la unión comarcal Compostela-Barbanza de UGT, Inmaculada Sieiro Asorey, ha explicado que han salido a manifestarse "en defensa de sus derechos" y para "reivindicar que los pensionistas no tengan los problemas que tienen y que no haya tanta desigualdad".



"ESCASO SEGUIMIENTO"



Por su parte, el secretario xeral de la unión comarcal Santiago-Barbanza de CCOO, Juan Granados, ha destacado la necesidad de luchar contra la "precariedad que existe en el mercado de trabajo" y "los recortes sociales, tanto en pensiones como en salarios".



El "escaso seguimiento" que han tenido estas movilizaciones --cerca de un ciento de personas acudieron a la manifestación de la capital gallega-- también ha estado presente en las declaraciones de sindicalistas y políticos.



En este sentido, Cancela ha lamentado "que haya tan poca gente", algo que vincula a la normalización de la precariedad. Por su parte, la secretaria xeral de la unión comarcal Compostela-Barbanza de UGT ha asegurado que se "esforzarán" para "recuperar la conciencia de la calle".