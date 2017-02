Dos cargos del Sergas, acusados de homicidio por la hepatitis C

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago, Andrés Lago Louro, citó a declarar a los dos altos cargos que ya comparecieron en sede judicial por la causa abierta por el suministro de tratamientos de la hepatitis C ahora como investigados por un supuesto delito de homicidio imprudente. Según confirmaron fuentes de la causa que se investiga, la citación ha sido fijada para el 22 de febrero, en los juzgados compostelanos.

El pasado mes de diciembre, la Audiencia de A Coruña emitió un auto en el que estimó parcialmente el recurso de la Fiscalía, al que se adhirió la Asociación Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, y acordó que los cargos del Sergas investigados en el procedimiento abierto por el suministro de los tratamientos a los enfermos afectados por este virus fuesen llamados a declarar también como investigados por un supuesto delito de homicidio en seis de los ocho casos que incluye la causa.

La investigación abierta trata de aclarar si hubo un retraso ilícito en la evaluación de pacientes con Hepatitis C, necesaria para que pudieran recibir los tratamientos. Los cargos que ya fueron citados -el 28 de abril de 2016- son el gerente del área sanitaria viguesa, Félix Rubial, entonces director de Asistencia Sanitaria, y la subdirectora de Farmacia, Carolina González-Criado. El juez decidió investigarlos por prevaricación, aunque la Fiscalía les atribuía también un supuesto delito de "homicidio por imprudencia profesional grave" al retrasar la administración de los fármacos "por razones presupuestarias", situación que ahora estima la Audiencia coruñesa.

En el auto judicial del 22 de diciembre, "se revoca parcialmente" el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 3 de Santiago y acuerda "que se tenga por dirigido el procedimiento frente a los denunciados por un delito de homicidio imprudente".