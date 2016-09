Las candidaturas dan un vuelco en la provincia: nuevas caras y listas

n n n Los populares, con Alberto Núñez Feijóo por tercera vez de número 1 por la provincia y Alfonso Rueda que repite en el 2, y los socialistas con Abel Losada de nuevo, son los únicos que mantienen la foto de hace cuatro años. En este tiempo ha habido muchos cambios de fondo en la política nacional y en la gallega, entre ellas el nacimiento de dos partidos, Ciudadanos y Podemos, y la caída generalizada de PP y PSOE, que pese a todo se mantienen como los más fuertes.

En la provincia se presentan un total de 16 listas, cinco menos que hace cuatro años, con nuevos rostros y formaciones, algunas de ellas con posibilidades reales, como Marea (donde se incluye Podemos), que sustituye a AGE, y Ciudadanos, que aspira a tener un peso decisivo a la hora de la formación del Gobierno: apoyaría al PP, pero con condiciones.

Núñez Feijóo ya fue por la circunscripción de Pontevedra en las dos anteriores ocasiones en función de su domicilio legal en Vigo, aunque su residencia está ahora en Santiago y en el futuro en el otro lado de la Ría de Vigo, en Meira. Esta misma semana, en la presentación del programa del PP para Vigo, se calificó a sí mismo en varias ocasiones de "diputado de Vigo" y "candidato por Vigo". No es casualidad.

En el PP destaca el número de altos cargos: todos los actuales conselleiros en puestos de salida y los delegados territoriales de la Xunta –el de Vigo y el de Pontevedra- lo que hace prever movimientos importantes en el caso de que Feijóo logre revalidar el cargo. Un ejemplo: el Partido Popular da por seguro que el vigués Javier Dorado, número 16 de la candidatura, será finalmente diputado por las dimisiones de varios de los que van en los puestos por delante.

En cuanto a las bajas, ya se ha destacado la anunciada del vigués Javier Guerra, que fue conselleiro de Economía y está centrado en sus empresas aunque no renuncia a la política local, y la entrada en el número 3 de Teresa Egerique, concejala viguesa en alza. Otros vigueses son Ignacio López-Chaves y más retrasado en la papeleta, Dorado.

El PSOE sigue en turbulencias desde que fue aprobada la candidatura por la dirección provincial con el rechazo del candidato -lo tomó por un "trágala" tras ganar las primarias- y enmendada por la federal a instancias de Xoaquín Fernández Leiceaga, que se presenta por A Coruña. Con todo, el número 1 es de nuevo para el vigués Losada, hombre de confianza del alcalde Caballero. Amplia renovación en la lista con la salida de Manel Gallego, todavía secretario del PSOE vigués, cargo que no ejerce, y la entrada a última hora de Gonzalo Caballero, el cinco, con la oposición de su tío y rival político.

El nuevo comensal en el Parlamento es Marea, que sustituye a AGE, formada por la nacionalista Anova de Beiras y Esquerda Unida. En Marea incluye Podemos, aunque de nuevo sin sus siglas tras una negociación compleja y que cerró directamente Pablo Iglesias no sin controversias. Aquí la renovación ha sido absoluta, asumiendo el primero puesto que en 2012 era de Juan Manuel Fajardo la viguesa Carmen Santos, secretaria de Podemos Galicia. Como ya se indicó, Curiosamente, Podemos se ha quedado con los mejores puestos en las lista de Marea después de las primarias internas.