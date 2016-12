La Cámara abrirá la agenda de los diputados al ciudadano

n n n Profundizar en la transparencia y en la participación ciudadana es una de las prioridades de la X Legislatura para el presidente del Parlamento de Galicia, el popular Miguel Santalices. Con tal fin, entre otras medidas, promoverá que la agenda institucional de todos los diputados "sea pública" para los ciudadanos, de forma que se conozcan sus actividades ligadas a la Cámara y con quiénes se reúnen.

En una entrevista, el jefe del Legislativo reivindicó la "importancia" de pasos dados en transparencia, como publicar los bienes de los parlamentarios. Ahora, avanzó su intención de que la "agenda de los diputados" sea pública. De hecho, ya lo ha planteado a los grupos "como línea de trabajo" y augura "acuerdo".

"Creo que puede ser positivo y que habrá futuro acuerdo con todo el mundo", confió, a la espera de concretar por qué vía se dará a conocer esta información a la sociedad. La web institucional podría ser una opción, aunque el "mecanismo" está por determinar y de ello se encargarán la Asesoría Xurídica de la Cámara y los técnicos.

Entre sus intenciones, está también la de hacer público el detalle de las votaciones en la Cámara y el sentido del voto de cada diputado. Además, para mejorar la participación, ha pedido la "implicación de todos los diputados". "Nadie mejor que nosotros para abrirnos a la sociedad y para divulgar lo que es el Parlamento", reflexionó.

guías del Pazo do hórreo

Su propuesta es que los diputados ejerzan de "guías" y contribuyan a "enseñar" el Pazo do Hórreo en las visitas. En la misma línea, aunque todavía no ha tenido "tiempo", prevé "retomar" las jornadas de puertas abiertas en la Cámara, suspendidas en el pasado mandato en un escenario en el que habían aumentado las protestas sociales.

En su cartera de propuestas está también la salud e idea promover "un curso de resucitación" (reanimación ante una parada cardiorrespiratoria) en el que cuenta con que participen los trabajadores del Pazo do Hórreo y confía en que también los diputados.

El parlamentario con más experiencia de los 75 del arco parlamentario de O Hórreo -aunque "no el más viejo", subraya-, en su sexta legislatura, recuerda como un instante de "máxima tensión" el desmayo de Manuel Fraga, entonces presidente de la Xunta, en 2004. "Yo sabía lo que otra mucha gente no: que Fraga tenía un marcapasos", rememora, tras situar también como "muy mal momento" su primera intervención como diputado, en la que le pudieron los "nervios".

Cuestionado acerca de si la marcha del histórico Xosé Manuel Beiras favorece el consenso, que considera que su abandono de la primera línea "hizo no tener una sobreactuación política sobre los temas que se tratan". "No percibo que haya diputados pendientes de querer hacer una sobreactuación política en un momento determinado y eso claro que ayuda en un debate. Ahora, cada persona tiene su carácter y yo lo respeto", reseñó, para añadir que, del otro lado, la responsabilidad de quien dirige el debate es "saber como controlar la situación" para evitar, llegado el caso, "una tensión" innecesaria.

Al margen del portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, con quien le une "una gran amistad", Santalices aseguró tener "empatía" como los otros tres portavoces de la oposición -Luís Villares (En Marea), Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG) y Ana Pontón (BNG)-. Minimizó también la polémica a raíz del cambio de locales entre En Marea y BNG, así como su observación sobre la ropa de los diputados. n