"Sabía que hoxe era o discurso máis importante da miña vida e tíñao que preparar ben. Pero foi unha nointe longa, tan longa que non existiu. Estivemos ata as nove da mañá coas negociacións e hoxe é un día de inflexión na historia do PSdeG". Las primeras palabras de Gonzalo Caballero tras la votación para elegir a la dirección que acompañará al vencedor de las primarias en el nuevo rumbo de los socialistas gallegos permiten apreciar que el partido no sale tan cohesionado de su congreso como se pretendía, aunque la renovación es incuestionable.

Xoaquín Fernández Leiceaga acabó finalmente aceptando la presidencia del partido, que estuvo en duda a lo largo de la noche, al conseguir situar a sus afines en la Ejecutiva, pero los partidarios de Juan Manuel Díaz Villoslada, que consiguió el 42% de apoyos en las primarias, se quedaron fuera de los órganos de dirección.

El 71,18 % de los más de 400 delegados que asistieron al congreso respaldaron la Comisión Executiva Nacional de 49 miembros propuesta por Gonzalo Caballero. La nueva estructura orgánica se asienta sobre tres figuras clave, dos de la máxima confianza de Caballero. El abogado coruñés Pablo Arangüena se encargará de la vicesecretaría xeral de carácter político y de la portavocía, el diputado lucense José Antonio Quiroga asume el control de la Organización e Iván Puentes, afín a Leiceaga, se ocupará de planificar la Política Municipal en coordinación con un equipo de cuatro alcaldes formado por Alberto Varela (Vilagarcía), José Miñones (Ames), Alfredo Llano (Burela) y Francisco Fumega (O Carballiño) a menos de año y medio para las próximas elecciones municipales. Caballero ha puesto al frente de las otros dos vicesecretarías generales a dos pontevedresas. Marta Freire, militante de Moaña y cercana al secretario xeral, gestionará la de Sostenibilidade y en la de Igualdade será para Icía García, del entorno de Leiceaga y afiliada en Meaño.

La expresidenta del Parlamento, Dolores Villarino, vuelve a la primera líena política de la mano de Gonzalo Caballero. Se ocupará de Política Institucional y la ourensana Marina Ortega, concejala de Benestar e Igualdade en O Carballiño estará al frente de la de Política Social.

El resto de secretarías las completan Martín Seco (Acción Electoral), Alberto Monedero (Militancia), Noa Díaz (Cultura), Bruno Díaz (Economía), Paloma Castro (Justicia), Concepción García (Movimientos sociales), Ana Prieto (Estudios y Programas), Rafael Rodríguez Villarino (Formación), Juan Carlos Francisco Rivera (Derechos y Libertades), Diego Taibo (Ordenación Territorial), Miguel Bautista (Emigración), María José Gerpe (Pesca), Elvira Lama (Comercio), Juan Evaristo Rodríguez (Sanidad), Luis Álvarez (Educación), Iván Castro (Nuevas Tecnologías) y José Jaime González del Río (Medio Rural).

Silva entra en el Comité Federal para evitar el conflicto con Vigo

El nuevo secretario xeral de los socialistas gallegos, Gonzalo Caballero, intentó apaciguar el enfrentamiento con el sector oficialista de la agrupación de Vigo, con el que ha mantenido duros y sonados desencuentros a lo largo del tiempo, situando a la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, entre las siete personas que el PSdeG envía al Comité Federal del PSOE.

A pesar del guiño, ni la propia Carmela Silva ni Abel Caballero, alcalde de Vigo y tío del nuevo líder de los socialistas gallegos, acudieron al congreso que se celebró en Santiago.

Xoaquín Fernández Leiceaga, que también asume la presidencia, también estará en el Comité Federal, al igual que José Antonio Quiroga, el responsable de Organización de los socialistas gallegos. Guadalupe Rodríguez, Jesús López Bouzas, Beatriz Sestayo y Concepción García Lozano, concejala en el Concello de Ourense, también estarán en este órgano de dirección. Los partidarios de Juan Manuel Díaz Villoslada criticaron no haber obtenido representación en ninguno de los órganos de dirección del partido. En las negociaciones, el equipo de Gonzalo Caballero llegó a ofrecer una representación mínima respecto al 42% de apoyos que consiguieron en las primarias que se celebraron el pasado 8 de octubre y con la condición de poder elegir a los miembros. El desencuentro fue total e incluso los partidarios de Villoslada abandonaron el congreso con la sensación de que Gonzalo Caballero no deseó la integración en ningún momento. n