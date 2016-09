La búsqueda de Diana cumple dos semanas sin resultados

Miembros de Protección Civil, Policía Local y Guardia Civil de A Pobra do Caramiñal (A Coruña) participaron ayer en el dispositivo de búsqueda de la joven madrileña de 18 años desaparecida en la madrugada del lunes 22 de agosto en la localidad coruñesa, hizo este domingo dos semanas. Así lo confirmaron fuentes del dispositivo, que precisparon que la búsqueda por tierra de la joven tiene lugar en el núcleo urbano de A Pobra y en los alrededores, pero dentro de este municipio costero coruñés. Asimismo, estas mismas fuentes indicaron que, en la jornada de ayer, también estuvo operativo un helicóptero.

Por otro lado, fuentes cercanas a la investigación no pudieron confirmar que la búsqueda de la joven Diana Quer se haya extendido fuera de España, a países como Portugal o Italia, como informaban ayer varios medios, dado que la investigación, que lleva la Guardia Civil, se encuentra bajo secreto de sumario. No obstante, sí aseguraron que la distribución de los carteles de búsqueda de la joven no ha traspasado las fronteras españolas.

El pasado viernes se produjo la segunda jornada consecutiva en la que vecinos de A Pobra do Caramiñal y voluntarios de distintos organismos realizaron una batida para intentar encontrar indicios que den alguna pista sobre el paradero de Diana Quer. También ese día, el abogado de la madre de Diana Quer, Pedro Víctor de Bernardo, indicó que estaba evaluando si tomar medidas contra la decisión judicial que ha supuesto la retirada de la custodia de su hija menor.

última visualización

La joven madrileña fue vista por última vez el 22 de agosto, tras disfrutar de la fiesta del Carme dos Pincheiros en A Pobra do Caramiñal, y llevaba un pantalón corto rosa, camiseta blanca, sudadera y zapatillas negras con cordones, según la descripción facilitada cuando se constató su desaparición. Los investigadores siguen tomando declaración a amigos de esta chica y el padre de esta muchacha, Juan Carlos, continúa haciendo llamamientos para que, si alguien puede aportar cualquier dato, así lo haga, dado que quizás con él esté dando pie a una pista relevante que permita seguir una determinada orientación, dado que hasta la fecha esta vía no ha dado resultados que aporten luz.

Toda esta localidad se está volcando con un suceso que ha creado gran consternación y en los establecimientos de la villa siguen los carteles colgados con la imagen de Diana y los teléfonos a los que hay que llamar en caso de que alguna persona quisiese facilitar información al respecto. La montaña de A Curota, donde se ha realizado una de las batidas, de algo más de 600 metros de altura, es el punto de mayor visibilidad de las Rías Baixas y cuenta con pronunciadas pendientes, numerosos torrentes y cascadas de agua. n