El BNG incluye una Hacienda gallega entre sus propuestas

nnn La candidata a la presidencia de la Xunta por el BNG, Ana Pontón, afirmó que, desde su formación, apuestan por la creación de una Hacienda gallega y un Instituto Galego de Crédito e Inversión para lograr que Galicia pueda gestionar sus propios recursos. Las declaraciones las realizó ayer en Santiago, ante militantes del partido y medios de comunicación, tras dar a conocer el programa electoral que recientemente fue aprobado por el Consello Nacional y que, según sus propias palabras, tiene como objetivo "basearse no aproveitamento de toda a riqueza e todo o potencial do territorio para crear emprego e benestar".

Entre las medidas que llevarán en su programa electoral para conseguir el Gobierno autonómico la nacionalista comentó que defienden "un modelo de financiamento propio, con plena capacidade fiscal, que permita xestionar e recadar" el 100% de los impuestos de la Comunidad Autónoma. En la línea de las intenciones económicas que mantiene el BNG, la portavoz de la formación incidió en la creación de una banca pública con un "Instituto Galego de Crédito e Inversión" y en "duplicar" la cuantía de presupuestos dedicada al I+D+I para generar "valor engadido ás empresas" y crear "emprego de calidade".

empleo

Asimismo, desde el histórico partido consideran imprescindible tener "competencias plenas para deseñar e aplicar unha de promoción económica e de emprego" que convenga a los sectores productivos con más peso en el territorio gallego como son el ganadero o el pesquero.

También destacó Pontón la urgencia de promover el retorno de "toda esa xente formada" que se ha marchado de Galicia en busca de trabajo, haciendo una referencia concreta a "os investigadores e investigadoras" bajo una línea "específica de actuación" de la que no ofreció más detalles.

La igualdad de género y la normalización lingüística no se han quedado en el tintero y, la que es la única candidata que se postula para presidir la Xunta, expresó que debe haber "un combate sen tregua contra a violencia machista creando o Estatuto de Vítimas do Feminicidio".

"O BNG ten un programa baseado na idea de que Galicia é un país rico, que somos potencia na produción de alimentos, da enerxía, da biomedicina e do talento", finalizó Pontón.

por el cambio

Por otra parte, Pontón afirmó que su partido "sempre tivo a man tendida para que o cambio chegase a Galicia" y que eso es algo que "outros partidos non poden dicir". "A man tendida tamén seguirá despois do 25-S, pero para que haxa un cambio de políticas reais, non un cambio de sillóns, e ademais nós podemos dicir que cando dependeu do BNG nunca gobernou o PP, e iso outros non poden dicilo", insistió. n