El BNG alerta de que Audasa incumple la protección forestal

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, acusó ayer a Audasa de no cumplir con las franjas de protección forestal en los márgenes de la AP-9, al tiempo que aseguró que la Xunta no ha realizado "ni un solo requerimiento" a la concesionaria "para que cumpla" con la ley. Minutos después, también en Santiago, la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, fue cuestionada por esta crítica de la formación nacionalista y aseguró que el Gobierno gallego ha notificado a esta compañía, al igual que a otros organismos, que "debe cumplir la ley", "y Audasa no es ninguna excepción".



En una comparecencia de prensa en la sede nacional del BNG, Pontón expresó que la AP-9, una infraestructura "que atraviesa de arriba a abajo" la vertiente atlántica de Galicia, está "rodeada de una parte muy importante de eucaliptales y pinares". De este modo, acusó a la concesionaria de la Autopista del Atlántico de no cumplir con las franjas de seguridad que establece la ley y, asimismo, carga contra la Xunta por no hacer nada al respecto.



"No entendemos cómo no hay un solo requerimiento a Audasa para que cumpla con las franjas de protección. No es de recibo que la Xunta no haga absolutamente nada ante este tema", dijo Pontón.Posteriormente, a preguntas de la prensa acerca de la denuncia del BNG sobre Audasa, la conselleira de Medio Rural recordó que a esta compañía, al igual que a otros organismos, que "debe cumplir la ley", "y Audasa no es ninguna excepción". "Más clara yo no puedo ser, Audasa tiene que saber que tiene que cumplir igual que lo tenemos que hacer cada uno de los ciudadanos", deja claro.



Subrayó que en lo que va de año "se mandaron más notificaciones" a diversos organismos que "en los cuatro años anteriores". "Lo que queremos es primero informar y, a partir de ahí, si hay incumplimientos sí que se procederá a hacer las sanciones, pero para todo el mundo, Audasa y cada uno de los organismos e instituciones que estén en los territorios", puntualizó.

Reducir incendios y hectáreas quemadas

La Xunta se fija el objetivo para este campaña de fuegos -cuyo periodo de alto riesgo comienza este sábado- de reducir las hectáreas quemadas a menos de 15.000, así como no superar los 559 incendios -aquellos de más de una hectárea, sin tener en cuenta los conatos-. Así lo apuntó ayer la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, antes de presentar el Plan de Prevención e Defensa Contra os Incendios Forestais de Galicia (Pladiga) de 2017 ante el Consello Forestal, que ayer abandonaron cinco entidades en protesta por no haber sido informados sobre dicho plan. La Xunta dispondrá en esta campaña en tiempo real de la localización de las brigadas que trabajan en las tareas de extinción de incendios, recordó Vázquez, quien advirtió a propietarios de terrenos y municipios de la necesidad de limpiar de maleza.