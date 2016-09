La batalla de las listas de espera y los libros de texto

Las políticas del bienestar, el tercer bloque del debate de anoche, caldearon el ambiente en el plató de la TVG. “A onde vai o diñeiro co que se quedan as empresas privadas ás que vostedes venden a sanidade galega?”, preguntó al aire el candidato de En Marea, Luis Villares. "O goberno do PP pasará a historia como o que privatizou a sanidade galega", acusó Leiceaga. Feijóo trató de zanjar el debate de la privatización con una sola frase, dirigéndose a los telespectadores: "os galegos saben perfectamente que a sanidade en Galicia non está privatizada".

La cuestión sanitaria abrió un nuevo filón de propuestas. “Imos aprobar a reversión á Sanidade pública do hospital de Vigo”, desveló Leiceaga, antes de realizar su valoración sobre la gestión de la Xunta de Feijóo: “Na Sanidade perdéronse 1.500 empregos e 1.000 camas menos nos hospitais”. “Mentres exista unha única persoa en listas de espera non pode haber un só quirófano pechado”, apostilló Villares. Tampoco la subida de tono del debate inquietó al candidato del PP, que volvió a echar mano de porcentajes y cifras de los últimos años: “El 70% de los gallegos tienen en su entorno un hospital o centro de salud nuevo o renovado”.



A costa de la educación, un nuevo escollo en el debate para los candidatos: los libros de texto. “Reformaremos a RISGA, paralizaremos a LOMCE, reemplantaremos a gratuidade dos libros de texto”, prometió Villares. "Imos pedir que os libros de texto sexan de balde para as familias", añadió Cristina Losada. Feijóo defendió que una mayoría de familias ya no paga los libros y exhibió que por segundo año consecutivo “hai axudas ao material escolar”: “os diputados sí van ter que pagar os libros de texto”, ironizó el popular.

La primera en alzar la lucha contra la violencia de género como objetivo prioritario de su programa fue Ana Pontón, que lo hizo ya en su primera intervención. “A lei de prevención da violencia de xénero incorporará a figura do Feminicidio”, aseguró más adelante al desplegar algunas de sus propuestas, “cómpre rematar coa segregación por sexos”. “Detrás de cada caso de dependencia hai unha muller que sacrifica a súa vida e o seu traballo”.

La regeneración

Uno de los apartados más broncos fue el espacio dedicado casi en exclusiva a la corrupción, aunque todos los candidatos aprovecharon también para presumir sus medidas a favor de la transparencia. Villares repasó los casos más sonados del PP, mientras que Pontón centró su ataque a Feijóo en la comisión de investigaciónd del accidente del Alvia o el caso Bárcenas, al que también aludió el líder de En Marea. Leiceaga defendió la creación de una comisión Antifraude, Losada pidió el fin de los aforamientos, y Feijóo mencionó ejemplos de corrupción y falta de transparencia en los demás partidos.