Los ayuntamientos rebajarán tasas para atraer a empresas

n n n La Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp) y el Gobierno autonómico suscribieron ayer un convenio que da lugar a la figura de los ayuntamientos "Doing Business", que ofrecerán a las empresas que se instalen en sus polígonos rebajas fiscales, si bien el presidente de la entidad municipalista y alcalde de O Barco, Alfredo García, aprovechó su intervención para lanzar el mensaje de que, aunque el paso es positivo, no basta para favorecer la inversión y crear empleo. Ante autoridades, así como representantes de empresarios y sindicatos, García y el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, suscribieron este acuerdo que la Fegamp se compromete a promocionar. Los ayuntamientos que se adhieran ofrecerán a las empresas rebajas de hasta el 95 por ciento en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) en función de los puestos de trabajo que vayan a crear. A su vez, estos municipios tendrán preferencia en las convocatorias de ayudas autonómicas destinadas a impulsar la industria, el empleo o el emprendimiento cuando éstas se formulen en régimen de concurrencia competitiva.

compromisos

El presidente de la Fegamp se comprometió con la difusión de este convenio, al tiempo que remarcó que ya son "muchos" los municipios gallegos que realizan "desde hace tiempo" rebajas de impuestos ante pasos de este tipo y lanzó la advertencia de que bajar solo las tasas municipales "no resolverá el problema". "Necesitamos más; necesitamos promoción, dar facilidades a las empresas y ser competitivos contra nuestros competidores. Necesitamos la implicación de la Xunta y una colaboración máxima entre las administraciones local y autonómica que no tiene que venir solo de la mano de las ayudas a los ayuntamientos que contempla el convenio", esgrimió.

De hecho, incidió en que los empresarios "tienen que ver Galicia como una oportunidad para sus proyectos" y apuntó directamente al papel que debe jugar la Xunta y, en concreto, la Consellería de Economía, cuyo titular, Francisco Conde, estaba presente en el acto. Para el presidente de la Fegamp, la actuación tiene que ir encaminada a la implantación de empresas e incidir en las provincias del interior.

Después de que el también alcalde socialista de O Barco "barriese para casa", según sus propias palabras, Feijóo le tomó la palabra y admitió que trabajar para lograr más inversiones en las provincias de Lugo y Ourense es una reclamación "indiscutible" e hizo "votos" para que su Ejecutivo continúe por ese camino y haya avances. Feijóo incidió en que el papel de los ayuntamientos que se sumen a esta iniciativa será fundamental para ampliar el alcance de las medidas fiscales que recoge la nueva ley de fomento de implantación empresarial, que se aprobará previsiblemente la semana próxima y que aspira a frenar, por ejemplo, la marcha de firmas a Portugal.

Así, un "Concello Doing Business" será aquel que ofrezca a las empresas que vayan a instalarse en alguno de sus polígonos industriales rebajas de hasta el 95% en el IBI, el IAE y el ICIO; siempre a cambio de un compromiso de creación de empleo por parte de las firmas.

bonificaciones

En concreto, Núñez Feijóo precisó que recibirán hasta el 95 por ciento de bonificación cuando el proyecto implique la creación de más de 20 puestos de trabajo; de hasta el 75 por ciento cuando suponga la contratación de entre 11 y 20 personas; y como mínimo se beneficiarán de una rebaja del 50 por ciento en estos impuestos si son hasta 10 el número de empleos previstos.

Otro de los compromisos que asumen los municipios es no exigir la tasa por licencia de obra y apertura en todos los proyectos empresariales vinculados a los objetivos de la "Industria 4.0" o de la RIS3. Y, en consonancia con la agilidad administrativa que persigue la ley, la concesión de las licencias de obra mayor se tramitará en un plazo máximo de 30 días naturales desde que se dispone de la documentación completa y de todos los informes sectoriales preceptivos. n