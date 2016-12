La Audiencia de Pontevedra condena a un empresario a dos años de prisión por apropiación indebida

En concreto, en esta causa, procedente del Juzgado de Instrucción numero 3 de O Porriño, se juzgaba al administrador de una empresa dedicada a la a la venta de pisos, locales comerciales y plazas de garaje.

La Fiscalía no presentó acusación por entender que no quedaban acreditados los hechos delictivos, por lo que no procedió a su calificación como infracción penal.

Finalmente, el acusado, A.G.M., ha aceptado dos años de prisión e indemnizar con 10.000 euros a un hombre con el que había constituido esta sociedad, L.Terra Cha.