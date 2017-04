Audasa continúa recortando plantilla pese a sus beneficios

nnn La Autopista del Atlántico, la AP-9 que vertebra Galicia, es la autopista que más aporta a la cifra de negocio del grupo Itínere, un gran negocio para la compañía, ahora en manos del fondo de inversión Citi que, a pesar de los buenos resultados, no deja de subir el peaje de una autopista más que amortizada 36 años después de inaugurarse el primer tramo. Es más, consiguió ampliar la concesión hasta el año 2048, por lo que aún quedan 31 años de peaje.

La buena marcha del negocio de la compañía en la comunidad autónoma gallega puede constatarse en la cifra de negocio al cierre de 2016, con 138,6 millones de euros, lo que representa un 3,3 por ciento más que el ejercicio precedente de 2015, debido en parte al incremento del tráfico, que llegó alcanzar una media diaria de 20.000 automóviles.

En cuanto al resultado de explotación, Audasa destinó un total de 76 millones de euros al capítulos de inversiones, principalmente destinadas a la ampliación del puente de Rande y a la ronda exterior de Santiago de Compostela.

En el informe anual remitido a la Comisión Nacional del mercado de Valores, la propietaria de la Autopista del Atlántico reseña ganancias por valor de más de 45 millones de euros, en un año en el que continuó con su política de adelgazamiento de plantilla, mientras, según reseñaba recientemente El Correo Gallego, mantenía inalterada la remuneración anual de su director general, que se sitúa en 172.000 euros.

reducción de plantilla

La plantilla de Audasa se ha reducido en 85 personas en los últimos diez años, hasta situarse en los 215 con que cerró el ejercicio de 2016. Mientras tanto, el sueldo de Andrés Muntaner Pedrosa ha continuado su carrera ascendente desde los años 90.

Llegó cuando la autopista del Atlántico aún dependía del Estado y se quedó tras su privatización. En el año 2013 cobraba un salario de 87.000 euros brutos, pero al año siguiente y pese a la crisis ecómica, Audasa le duplicaba el sueldo hasta los 172.000 euros que también percibió en el año 2016. En paralelo, los usuarios de esta autopista han visto cómo desaparecían las personas que atendían el pago y el control de los peajes existentes en la misma, lo que ha redundado en un mayor nivel de las colas que se registran en las jornadas de gran volumen de desplazamientos, como pueden ser las presentes de Semana Santa o los períodos vacacionales de Navidad o meses de verano.

Por este tipo de incidencias el Ejecutivo autonómico ha impuesto multas a la compañía Audasa ló. Se calcula que los conductores se dejan en las cabinas 300.000 euros diarios.

En paralelo, la concesionaria de la AP-9 abonó recientemente 60.000 euros de una multa por el impago de las tasas pactadas al puerto de Vigo, y tiene pendiente otra de unos 120.000 euros, que ha recurrido.

Los peajes en la sombra suponen una media de 10 millones de euros

La AP-9 es una de las autopistas de España más rentables y sin contar con los peajes. Cada gallego, la use o no, paga por ella hasta cinco euros al año. Audasa, empresa que gestiona la concesión de la vía, ingresó entre el año 2008 y el actual 154 millones de euros, según datos de Fomento y Xunta. Estas cantidades salen de las arcas públicas en concepto del pago de tramos de autopista en los que no paga el usuario (peajes en la sombra), la compensación por la bajada de tarifas de los años entre los años 2008 y 2012, el cobro de intereses y la liberación del puente de Rande.

De forma desagregada, los peajes en la sombra suponen una media de 10 millones de euros que aportan la Xunta y el Estado, en total, 81 millones en los últimos 9 años. A esto hay que sumarle la compensación económica que Audasa pidió tras aceptar una rebaja en el precio de los peajes en los peores años de la crisis económica, que supusieron un 7% de descenso en el precio de los diversos tramos. Por este concepto ingresó 43,8 millones. Hay que sumarle los 5 que cuesta liberar Rande y los 5,2 de intereses que tuvo que abonar la Administración central (1,4 de la Xunta y 3,8 de Fomento).

La AP -9 acumula 37 años de explotación y es rentable desde el año 1994. Aporta el 82% de los beneficios del grupo Itínere, convirtiéndose así en la joya de la corona del grupo Globalvia. El coste de realizar un viaje de Vigo hasta A Coruña es de 15,30 euros por un recorrido de 160 kilómetros, con abono de peaje en Figueirido (3,60 euros), Teo (5,40) y Cecebre (6,30). n