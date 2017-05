A Academia reivindica "a figura poliédrica" de Casares e o seu traballo para a "construción do seu país

O municipio ourensán de Xinzo de Limia (Ourense) aglutina este mércores as homenaxes centrais a Carlos Casares, autor escollido pola Real Academia Galega como protagonista nesta festa das Letras Galegas.



O salón de Plenos do Concello acolleu a tradicional sesión extraordinaria da RAG, coa presenza de veciños e diversas autoridades, como o presidente do Parlamento, Miguel Santalices ou o titular da Xunta, Alberto Núñez Feijóo.



Neste acto, Víctor Freixanes, recentemente elixido presidente da RAG, reivindicou a "figura poliédrica" de Carlos Casares. Na súa intervención destacou a súa importancia como editor e xestor cultural, pero especialmente o seu papel como "cidadán comprometido co seu país e co seu tempo".



Así destacou a súa "dimensión" e o seu compromiso "na construción do seu país" a través de "institucións sólidas, xenerosas e cribles".



O presidente da RAG lembrou que, aínda que Casares "non traballou desde o aparello de ningún partido", ao longo da súa vida mantivo un "compromiso" coa lingua e cultura galegas.



Freixanes definiu a Casares como un "poliedro con diversas caras", en alusión ás intervencións dos Fina Casalderrei, Henrique Monteagudo e Xesús Alonso Montero.



O tres académicos detivéronse en analizar o papel do protagonista das Letras Galegas na reivindicación dunha literatura infantil en galego, como autor narrativo, así como a súa vinculación xuvenil coas ideas do marxismo, respectivamente.



Casalderrei destacou a "simbólica contribución" de Casares á literatura infantil en Galicia, coa publicación de libros propios (A galiña azul, As laranxas máis laranxas das laranxas) e a través da edición e tradución de obras infantís.



O académico Henrique Monteagudo detívose na relación entre as súas novelas "Ilustrísima" e "Deus sentado nun sillón azul" coas súas experiencias persoais, así como no significado destas obras dentro da evolución da literatura galega.



Pola súa banda, Xesús Alonso Montero fixo un repaso á relación epistolar entre Casares e o intelectual compostelán Ramón Piñeiro, contorna ás inquietudes e afinidades do novo autor ourensán polas ideas do marxismo.