El abogado de la madre de Diana Quer, convencido de que el móvil aportará "respuestas a incógnitas"

El abogado de la madre de Diana Quer se ha mostrado seguro este viernes, un día después de que un mariscador encontrara el móvil de la joven madrileña en el muelle de Taragoña (A Coruña), que la tarjeta SIM original del terminal aportará "respuestas a incógnitas" de la desaparición el pasado 22 de agosto.

"No es lo mismo la SIM duplicada que tenerla físicamente", ha comentado desde Madrid el abogado Pedro Víctor de Bernardo, convencido, tras hablar con los investigadores, de que la Guardia Civil encontrarán nuevos datos de conversaciones, mensajes, fotografías o incluso huellas, a pesar de que el móvil se encuentra en mal estado tras permanecer más de dos meses entre agua y fango.

El abogado ha explicado que Diana López-Pinel, la madre de la joven, se encuentra en A Proba do Caramiñal, un viaje que había programado antes de la noticia conocida este jueves, con la intención de recoger de la casa veraniega algunas pertenencias personales.

"Lo ha recibido como una notifica magnífica, está muy esperanzada, esperamos que se pueda obtener muchísima información", ha explicado el letrado, "ojalá que podamos decir en breve aquí está Diana".

El equipo de Criminalística de la Guardia Civil analiza el móvil de Diana Quer, un iPhone 6 de color blanco, con la dificultad añadida de enfrentarse a un terminal bastante deteriorado. El abogado de la madre de la joven ha comentado que no sabe cuándo le comunicarán si, efectivamente, los expertos del Instituto Armado han conseguido `resucitar` el teléfono y qué datos han recuperado.

"No me cabe ninguna duda de que obtendrán respuestas a aspectos que hasta ahora eran incógnitas", ha insistido. El letrado, no obstante, se ha mostrado cauto a la hora de especular si el celular fue lanzado a la ría, una zona a unos 15 kilómetros de A Proba do Caramiñal, por Diana Quer o por una tercera persona, o si se hizo desde el puente o desde la orilla.

PRIMERA PISTA MATERIAL

El móvil es la primera pista material de Diana Quer tras más de dos meses de búsqueda infructuosa. El aparato fue encontrado accidentalmente por una persona que se dedica al marisqueo en la zona de Rianxo, donde algunos testigos supuestamente situaron a la chica el día de su desaparición, en concreto en el área del muelle de Taragoña.

Es un punto que los investigadores han rastreado con anterioridad porque es aquí donde se pierde de madrugada la señal del móvil de la joven desaparecida el 22 de agosto cuando veraneaba en A Proba do Caramiñal con su madre y hermana.

La Guardia Civil trabaja también con el testimonio de vecinos que aseguran que, el día que desapareció Diana, vieron dos coches en el muelle de Taragoña. Siempre según estos testimonios, la joven se bajó de un coche para montarse en otro, en el que se habría conseguido ver a un hombre de "mala pinta".