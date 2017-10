Abel Caballero felicita a su sobrino "por razones afectivas muy intensas"

n n Abel Caballero hizo ayer una "excepción" y accedió a pronunciarse sobre la vida orgánica de su partido para "felicitar" a su sobrino, Gonzalo Caballero. En rueda de prensa, constató que los militantes "hablaron con claridad" en las primarias del PSdeG y decidieron que "quieren que sea Gonzalo el nuevo secretario". "Por muchas razones, y por razones afectivas muy intensas, le quiero felicitar", dijo Abel Caballero, quien ha deseado al nuevo líder de los socialistas gallegos "que todo vaya bien". Y, con respecto al hecho de que haya sido precisamente Vigo la única de las grandes ciudades en la que Gonzalo Caballero no fue el más votado, se limitó a asegurar que "los militantes votaron lo que les dio la gana".

A preguntas de los periodistas sobre si prevé mantener una reunión con su sobrino, ironizó que "malo será" que ese encuentro no se produzca antes de Navidad, porque "siempre" está "dispuesto al diálogo con todo el mundo". "¿Cómo no voy a hablar con el nuevo secretario del PSdeG. Según Abel Caballero, "el diálogo es un principio vital dentro de un partido", y dijo que él habla con Pedro Sánchez "de forma continua". En su opinión, del diálogo solo quedan excluidos "los que están fuera de la Constitución y quieren dar un golpe de Estado", en alusión a los independentistas catalanes. Finalmente, repitió que sus esfuerzos se centran en la ciudad, y en proyectarla a través de la FEMP y de la ejecutiva federal del PSOE. "Seguiré primando y priorizando la ciudad por encima de todo", zanjó.