Unas 35.000 copas para la Fiesta del Albariño

n n n El Consejo Regulador prevé distribuir hasta 35.000 copas para la Fiesta del Vino Albariño D.O. Rías Baixas, que se celebra en Cambados. Así lo indicó el presidente del Consejo Regulador, Juan Gil de Araujo, que participó en la inauguración oficial de esta cita, con la apertura de las casetas donde hasta 44 bodegas de esta denominación de origen muestran sus elaboraciones al público.

Además de incrementar el número de copas se ha incorporado a todas ellas el logotipo de Cambados Ciudad Europea del Vino 2017.

El Paseo de la Calzada ha vuelto a convertirse en un hervidero de amantes de los vinos de Rías Baixas. .

La inauguración oficial contó con la conselleira do Medio Rural, Ánxeles Vázquez; la directora xeral de Gandaría, Belén do Campo; la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y la alcaldesa cambadesa, Fátima Abal. n