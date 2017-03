Las 1.043 plazas de docentes, a la espera de los Presupuestos

n n n Galicia mantiene la incógnita sobre la convocatoria de oposiciones. La Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria presentó ayer una propuesta de 1.043 plazas docentes a los sindicatos de profesorado en una OPE que, de momento, permanecerá a la espera de que lo que pase en el ámbito nacional, bien sea tras una hipotética aprobación de los Presupuestos Generales del Estado o mediante alguna solución que articule el Gobierno central y que permita a las comunidades desbloquear estos procesos.

La Xunta continúa, aún así, con los trámites de la convocatoria para tener todo preparado en el momento en el que cuenten con luz verde para su aprobación. En total, la propuesta de Educación asciende a 1043 plazas, de las que 540 serán de secundaria, 400 de maestro, 80 de profesores técnicos de FP y 23 de música y artes escénicas.

En declaraciones a los medios, el director xeral de Centros e Recursos Humanos, José Manuel Pinal, llamó a la calma de los aspirantes dado que "de momento" la administración está "dentro de plazo" para impulsar las distintas fases del proceso. En este sentido, pasó la responsabilidad al Gobierno central para que "la incertidumbre sea despejada" y que la Xunta pueda convocar en plazo las oposiciones, con el fin de que se puedan celebrar a partir del 22 de junio.

a la espera

"A día de hoy la consellería está dando todos los pasos necesarios en el proceso. Hecho esto, solo queda aprobar la oferta pública de empleo y convocarla. Para eso sería necesario que el Gobierno estatal tomase algún tipo de decisión. Estamos a la espera de que la convocatoria se pueda celebrar", insistió.

Pinal también apuntó a la posibilidad de que el Gobierno central articule una alternativa en el caso de no poder aprobar los PGE. "Vamos a esperar a ver de que modo se resuelve, puede ser por distintas vías. El ministro -de Educación, Íñigo Méndez de Vigo- apuntó la posibilidad de buscar otro tipo de soluciones", dijo. A pesar de ello, advirtió de que la consellería actuará "con seguridad jurídica" para garantizar la "firmeza" de la convocatoria de plazas.

Los sindicatos, molestos por la situación en la que se encuentra la convocatoria, reprocharon a la Xunta el uso que se está haciendo de la OPE, además de la "falta de negociación" de los números que trae a la mesa sectorial. El secretario nacional de la CIG-Ensino, Anxo Louzao, calificó de "paripé" la mesa, puesto que "no se negocia" la oferta de plazas, al tiempo que se realiza una propuesta "totalmente insuficiente" y que no atiende "las necesidades" del sistema educativo, tanto de docentes, desdobles como atención a la diversidad.

Julio Díaz, de ANPE, recordó que sin tasa de reposición "no se pueden traer números a una mesa", dado que "no se puede convocar un proceso selectivo", reprochando la "dejadez e ineficacia a todos los efectos del ministerio". Advirtió de que si finalmente se impulsa un real decreto que permita una oferta de plazas "libre", la propuesta de la Xunta "no tendrá ninguna validez" y "habría que cambiar todos los números".

Por parte de CC.OO. Ensino, Verísimo Pazos ironizó con que se presente una propuesta basada en una tasa de reposición del 100% (que cubre las jubilaciones) y que al mismo tiempo se diga "que no hay tasa de reposición", sobre todo teniendo en cuenta el acuerdo de la Conferencia de Presidentes para que las comunidades puedan "suprimirla" en caso de que necesiten reponer efectivos.

Paula Carreiro, de UGT, criticó la "decisión unilateral" de la Xunta "de no contar con ninguna de las organizaciones", y se ha referido a las plazas "insuficientes" que se convocarían en algunas especialidades, como educación infantil.

“hacen falta"

El presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, también se refirió a la OPE de Educación y se reafirmó ayer, tras el Consello, en que, "en lo que depende de la Xunta, habrá oposiciones" en educación, ya que su Ejecutivo "quiere sacar" la oferta pública de empleo (2017), si bien insistió en que es preciso que haya al menos "un acuerdo inicial" con el PSOE al respecto y en que los Presupuestos Generales del Estado (PGE) "hacen falta". "Quien diga que no es necesaria una ley de presupuestos para sacar la OPE no está informando correctamente. Si no la hay, automáticamente el recurso del Gobierno central ante una convocatoria autonómica es una posibilidad segura porque hay antecedentes y los opositores no se merecen esto", reseñó Feijóo. n