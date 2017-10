Vargas Llosa afirma que "ninguna conjura independentista" destruirá la democracia

Lo ha dicho durante su discurso al acabar la manifestación en contra de la independencia de Cataluña convocada por Societat Civil Catalana (SCC) bajo el lema `Recuperem el seny`.



Mario Vargas Llosa ha advertido de que el nacionalismo "ha llenado la historia de Europa, del mundo y de España de guerra, sangre y cadáveres".



LIBERTAD Y LEGALIDAD



"España es una realidad de libertad y de legalidad. Esto el independentismo no lo va a destruir", ha defendido desde la avenida Marquès de l`Argentera de la capital catalana, donde ha culminado la marcha que había comenzado a las 12.00 en la plaza Urquinaona.



Ha apelado a los catalanes "que creen en la democracia, en la libertad, en el Estado de derecho y en la Constitución" y ha celebrado que hayan acudido a la marcha miles de ciudadanos de otras partes de España, porque es la demostración de una realidad que el independentismo no destruirá, ha dicho.



"NO ESTÁN SOLOS"



"Yo vengo de Perú a decirle a los amigos catalanes que no están solos, que vamos a estar con ellos", ha proclamado, y ha advertido de la fuga de bancos y de empresas que se está produciendo tras el referéndum del 1-O.



Ha defendido a España como un país moderno frente a la Cataluña que puede convertirse en "tercermundista" si se independiza, y ha pedido hacer de este territorio de nuevo la capital española de la cultura y el progreso económico.



Lo ha proclamado al evocar los años que vivió en Barcelona, los últimos del franquismo, durante los cuales asegura que la capital catalana aprovechaba cualquier "resquicio" de libertad para ser activa, a la vez que era pionera en España al proyectarse internacionalmente.