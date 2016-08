Vara pide que el PSOE decida los pasos que debe dar para evitar otras elecciones

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, Fernández Vara ha dicho que no se va a desdecir de lo que dijo, aunque no ha sido tan claro como semanas anteriores.

Sin citar en ningún momento la palabra abstención, ha reiterado que "España necesita tener un gobierno y si tú no puedes hacerlo, tienes que dejar a alguien que lo haga". Vara ha citado en varias ocasiones que "con los votos de los diputados del PSOE a estas fechas podíamos tener ya derogadas la Ley Mordaza, la LOMCE y la Reforma Laboral".

La secretaria general adjunta del grupo socialista en el Congreso, Isabel Rodríguez, le respondió que la dirección del partido no tiene intención de convocar un Comité Federal hasta que no "cambie el escenario político". Recordó que esta es la posición que marcó el secretario general, Pedro Sánchez, en la rueda de prensa que ofreció tras su reunión con Rajoy. "Sánchez dijo que no tenemos ningún problema en convocar al Comité Federal, pero en tanto en cuanto no haya cambio de posición, no cambie el escenario, la posición es clara".