La validación de avales mantiene las distancias entre los candidatos

La verificación de los avales entregados por los aspirantes a la Secretaría General del PSOE para convertirse en candidatos a las primarias confirmó que la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, es quien más firmas presentó, a 6.000 de diferencia respeto al ex secretario general Pedro Sánchez, después de que a ambos se les invalidaran 4.635 y 4.407 avales, respectivamente.

Así lo comunicó la Comisión de Ética y Garantías del PSOE a los equipos de los candidatos, que siguieron muy de cerca el recuento que comenzó este jueves en Ferraz y que concluyó pasadas las 17:30 horas de ayer. Tras las verificaciones efectuadas, con el cotejo del censo y el cruce de los datos para evitar duplicidades, los datos de Ferraz son que Susana Díaz cuenta con 59.390 avales, Pedro Sánchez con 53.117 y Patxi López con 10.866. Tras conocerse los datos, representantes del equipo de Sánchez reclamaron al de la presidenta andaluza que pida perdón por las "insinuaciones" que hicieron.

Estas cifras no se alejan mucho de las proporcionadas por los equipos de los candidatos al entregarlos este jueves en la sede del PSOE: el equipo de la presidenta andaluza aseguraba tener 63.482; el ex secretario general, 57.369 y el diputado vasco, 12.000.

En Galicia, el ex secretario general del PSOE obtuvo un millar de avales más que la también aspirante Susana Díaz, aunque fue la dirigente andaluza la que más avales recogió a nivel nacional. Sánchez logró más de 4.000 apoyos. Díaz sumó algo menos de 3.000 entre las cuatro provincias y López unos 800.n