El uso de las bases acentúa la brecha entre Sánchez y Díaz

La vuelta de Pedro Sánchez a la arena del PSOE para competir en las primarias como el "candidato de la militancia" y el abanderado de la "izquierda" irritó a los partidarios de Susana Díaz, que consideran que ese tipo de discurso, muy aclamado entre las bases, no supone juego "limpio". "¡Ya está bien de demagogia, de falacias y de engañar!", estalló el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, que exigió al que fuera líder del partido que "diga la verdad" y explique por qué no se consultó a la militancia la posición ante la investidura de Rajoy, al mismo tiempo que lamentó que se trate de seguir "reabriendo" un debate "ya cerrado".

Lejos de cerrar el debate, Sánchez de momento parece decidido a avivarlo y, una vez confirmada su candidatura el sábado en Dos Hermanas (Sevilla), anunció que celebrará este miércoles un encuentro con militantes en Castellón y el próximo sábado otro en Zaragoza, arropado por sus fieles "diputados del no" a Rajoy, entre ellos Odón Elorza, Zaida Cantera, José Luis Ábalos, Susana Sumelzo y Margarita Robles. "¿Cómo puede hablar de derecha o de izquierda quien el único acuerdo que firmó fue con Ciudadanos y antes de someterlo a la decisión de los militantes?", criticó el número dos del PSOE andaluz en una rueda de prensa en la que se mostró visiblemente molesto: "hay quien se mira al espejo y se cree el más guapo del mundo", llegó a decir.

Los veteranos, a escena

También los veteranos del partido pusieron en guardia ante la estrategia del ex secretario general de enfrentar a los militantes con la cúpula: "No hay ruptura entre las bases y los dirigentes", negó en RNE el portavoz en el Senado, expresidente de Asturias y exalcalde de Gijón, Vicente Álvarez Areces, quien advirtió a Sánchez de que "dentro de un debate político serio no caben ese tipo de planteamientos".

En la misma línea, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, retó a los "sanchistas" a que "vayan" donde "barones" como él están gobernando y "digan qué harían" ellos allí de forma diferente. "No es cierto que haya un PSOE más de izquierdas y otro menos de izquierdas", aseveró Vara, que concedió que lo que sí "puede haber" en el PSOE son "dos estrategias y funcionamiento de partido".

Aunque el paso de Sánchez dio fuerza a los suyos y a las decenas de plataformas de militantes que esperaban el anuncio de su candidatura. Entretanto en las redes sociales Sánchez sigue sumando adhesiones. Por ejemplo, el de la diputada ourensana Rocío de Frutos. "Desde el principio, dije que apoyaría a Pedro Sánchez. Es necesario abrir un debate sobre si somos un partido de izquierdas, qué coaliciones queremos, la composición territorial. El único con capacidad para hacerlo es él, lo apoyaré en lo que me pida", señaló la ourensana.

Feijóo señala que la inestabilidad interna del PSOE perjudica al PP

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, aseguró que la situación de "inestabilidad interna" que atraviesa el PSOE no supone ninguna ventaja para el Partido Popular, sino al contrario: "Es un problema para el PP y para España".

Núñez Feijóo hizo esta consideración durante el coloquio posterior a la conferencia que impartió en el Club Siglo XXI, a raíz de una pregunta acerca de cómo puede influir en la legislatura que el Partido Socialista tenga un liderazgo u otro, sobre todo de cara a la aprobación de los próximos Presupuestos. Reconoció el presidente gallego que el PSOE, sobre todo después del pasado fin de semana, se encuentra en "una situación complicada", si bien "el hecho de que esté en el diván preguntándose lo que es no significa que no atienda a los temas principales" a los que se enfrenta España en estos momentos, y uno de ellos es, dijo, sacar adelante las cuentas públicas. Según destacó, al no estar apoyado el Gobierno en un bloque mayoritario, el objetivo de los partidos debe consistir en "hacer cosas" con él, no en "derrocarlo en el primer semestre".

Ya en relación con la coyuntura del Partido Socialista, lo primero que señaló el presidente gallego fue que "a todas las personas con responsabilidad política les duele la situación que atraviesa el PSOE" porque, no en balde, recordó, es el partido que por más tiempo gobernó España. Tras ello, destacó que los socialistas, por regla general, pertenecieron a un partido que fue "sinónimo de estabilidad" a pesar de excepciones en comunidades o en ayuntamientos.n