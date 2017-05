Unidos Podemos presenta su moción de censura como "alternativa contundente a la corrupción del PP"

"Es la alternativa de un de país nuevo que no tolera más las prácticas corruptas de saqueo de lo público del PP --ha enfatizado--. Basta ya de corrupción, de ensañamiento y de no entendimiento de la realidad plurinacional del país".



Eso sí, Montero ha admitido que, a día de hoy, hay más votos en contra que a favor de la moción de censura, pues Unidos Podemos sólo cuanta con 67 diputados, menos de la quinta parte del Congreso y que de momento sólo tiene seguro el respaldo de su socio electoral de Compromís, que tiene cuatro votos.



Junto con Irene Montero han comparecido el coordinador de IU, Alberto Garzón; el portavoz de En Marea, Antón Gómez-Reino; el diputado de En Comú Josep Vendrell; y el coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, así como las diputadas de Podemos Gloria Elizo, vicepresidenta cuarta de la Mesa del Congreso, e Ione Belarra, portavoz adjunta del grupo confederal. No ha asistido el candidato a la Presidencia del Gobierno, Pablo Iglesias.