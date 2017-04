Unidos Podemos prepara una moción de censura contra Mariano Rajoy

Tras los últimos casos de corrupción que salpican al PP, el líder de la formación morada, Pablo Iglesias, ha comparecido en rueda de prensa en el Congreso junto a los portavoces del grupo de Unidos Podemos-En Comù-Podem-En Marea para explicar esta iniciativa, que están dispuestos a llevar hasta el final aunque no encuentren más apoyos.



Según el reglamento del Congreso, la moción de censura para exigir la responsabilidad política del Gobierno debe ser propuesta al menos por la décima parte de los diputados, es decir 35 (Unidos Podemos tiene 67), en un escrito en el que debe incluir un candidato a la Presidencia del Gobierno que haya aceptado la candidatura.



Iglesias, que ha confirmado que hará una consulta en sus inscritos de Podemos previa a la presentación de la moción, ha calificado la situación en España de "estado de excepción democrático", en el que el PP mantiene un comportamiento parásito en las instituciones y ante la que es su "obligación ética" hacer todo lo necesario para desalojar a Rajoy del Gobierno.



El líder de Podemos no ha confirmado que él vaya a ser el candidato alternativo al que obliga la presentación de censura, y ha dicho que más importante que lo nombres y las caras es la situación del país y tomar decisiones urgentes para proteger el sistema democrático.



Tanto el líder de IU, Alberto Garzón, como el portavoz de En Comú-Podem, Xavier Domènech, han compartido el "diágnostico" del secretario general de Podemos, y han coincidido en la necesidad de presentar esta moción de censura porque "la limpieza" democrática no se va a conseguir sólo pidiendo comparecencias.