Trapero, Sánchez y Cuixart, citados de nuevo por sedición

n n n La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela citó de nuevo para el próximo lunes día 16 al jefe de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, y a los líderes de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente, a los que investiga por un delito de sedición, informaron fuentes jurídicas. Todos ellos acudieron ya a declarar como investigados el pasado 6 de octubre por el asedio a la Guardia Civil el 20 de septiembre y quedaron en libertad al no pedir la Fiscalía medidas cautelares a la espera de que los imputados conocieran un nuevo atestado aportado ese mismo día por la Guardia Civil y que ampliaba la investigación al 1-O.

También ha sido citada la intendente de los mossos Teresa Laplana, que el pasado viernes pidió declarar por videoconferencia por problemas de salud, y tres testigos: la secretaria judicial que asistió al registro de la Consejería de Economía el pasado 20 de septiembre, y que, ante el asedio, tuvo que salir del edificio por un teatro anexo camuflada entre el público, y dos guardias civiles.

En ese nuevo atestado, la Guardia Civil acusa a Trapero de inacción en el referéndum del 1-O en Cataluña y de responder con ello a un plan premeditado "en conexión directa" con el presidente y el vicepresidente de la Generalitat, Carles Puigdedmont y Oriol Junqueras, respectivamente. Para la Guardia Civil "es evidente" que esa inacción no pudo recaer en la voluntad individual de agentes, sino que "más bien respondió a un plan premeditado para evitar actuar y que no podía más que proceder de la cúpula policial de Mossos", comandada por Trapero "y en conexión directa con miembros del comité estratégico", entre ellos Puigdemont y Junqueras.

Trapero fue el único que el viernes quiso prestar declaración pese a la llegada de ese nuevo informe y defendió ante la juez que la actuación del cuerpo en el asedio a la Guardia Civil del 20 de septiembre fue "correcta y necesaria" y ha denunciado que no se les avisó "con suficiente antelación".

declinatoria rechazada

Lamela les ha citado a todos ellos el lunes a partir de las 09,00 horas tras notificar un auto rechazando la declinatoria de competencia que Sánchez y Cuixart plantearon a favor de los juzgados de Barcelona, y en el que destaca que los hechos ocurridos el 20 de septiembre y durante el 1-O no fueron "aislados" sino que forman parte de una hoja de ruta diseñada para la independencia en la que juegan un papel "esencial" la ANC y Ómnium Cultural.

Según la juez, "en la estrategia diseñada, su actividad -la de Sànchez y Cuixart-, tras la aprobación de las leyes de desconexión y de la Ley de convocatoria del referéndum, resultaba esencial para dirigir todas las sinergias independentistas en una misma dirección que culminase con la movilización de la totalidad de la sociedad catalana que "comulgaba con la tesis soberanista". n