The New York Times aconseja a Pedro Sánchez que se abstenga

Los socialistas deberían permitir la investidura de Rajoy para terminar con el bloqueo político del país, según defendió ayer el diario estadounidense The New York Times en un editorial. Considera que el PSOE tiene pocas opciones de mejorar resultados en unas nuevas elecciones en diciembre y subraya que un Gobierno en minoría del PP ofrecería a los socialistas una considerable influencia en cualquier reforma que se impulse.

Por ello, defiende que deberían abstenerse en la segunda votación que se celebrará hoy y dejar que Rajoy sea presidente. "Abstenerse no será fácil para el líder socialista, Pedro Sánchez. La alternativa, sin embargo, son cuatro meses más de Gobierno en funciones, lo que supone que no haya presupuestos, ni nuevos ministros, ni probablemente nueva legislación", señala el diario, "un Gobierno complicado es mejor" que una ausencia de Gobierno y "ningún país puede mantenerse en el limbo político por mucho tiempo sin riesgos".

El periódico recuerda que Madrid debe gestionar los deseos soberanistas en Cataluña y considera que hay demasiada confusión en la UE como para que España se mantenga al margen.

"El bloqueo político en España fue creado por votantes que demandan gobierno mejor y más honesto", añade. "Tanto Rajoy (si tiene la oportunidad de formar un verdadero Gobierno) como Sánchez (si lo permite), en tanto que líderes de los dos partidos más afectados por la insatisfacción de los votantes, deben entender que la salida a la parálisis pasa por demostrar que han oído el mensaje", concluye. n