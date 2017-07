Los tesoreros del PP niegan la existencia de una caja B

Los tesoreros del PP que comparecieron ante la comisión de investigación del Congreso sobre la supuesta financiación ilegal del partido negaron la existencia de una "caja B", en una misma jornada en la que los grupos de la oposición plantaron al PP en la comisión "paralela" creada en el Senado. Los portavoces de PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos en la Cámara Alta justificaron su actitud en protesta por el programa "sectario, manipulador y viciado" aprobada por el PP para la comisión gracias a su mayoría absoluta en el Senado y abandonaron la sesión en la que comparecían sus tres tesoreros.



No hubo "plante" en el Congreso, donde comparecieron la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, y dos antiguos responsables de finanzas del partido en diferentes etapas, Rosendo Naseiro y Ángel Sanchís.



Naseiro, de 82 años y que tuvo algunas dificultades para escuchar las preguntas de los diputados, garantizó que "nunca" tuvo constancia de una "caja B" en el partido aunque sí que en alguna ocasión acudía a un mitin y recibía algún "talón" que después entregaba a Manuel Fraga, algo no ilegal entonces. "Dicen que existía la caja B, no la vi nunca", dijo Naseiro, que reconoció que tampoco se acuerda de tener ninguna cuenta en Suiza.



El extesorero, que se enzarzó en un tenso rifirrafe con el portavoz de Ciudadanos Toni Cantó, que le reprochó su "sordera selectiva", criticó que los diputados dedicaran a preguntarle cosas de hace 30 años que además fueron "muy bien aparcadas" por el Tribunal Supremo en su momento.

LAS PALABRAS DE BÁRCENAS

Ángel Sanchís, tesorero de Alianza Popular y en los primeros tiempos del PP, admitió que cree "todo lo que diga" Luis Bárcenas, porque le conoce "desde hace tiempo" y le merece "todo el respeto". Dejó claro que nunca le contó que hubiera una contabilidad paralela en el PP y que se quedó "sorprendidísimo" cuando se conoció este asunto, lo que recriminó al propio Bárcenas tras su salida de la cárcel.



Sobre la financiación del partido, remarcó que no se puede juzgar con las leyes actuales prácticas de hace 40 años que no eran en absoluto ilegales y explicó que en los primeros años se costeaban los gastos del partido con las aportaciones de "amigos" suyos y del presidente fundador, Manuel Fraga, porque entonces, con nueve diputados, estaban "casi en la indigencia".



Por su parte, la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, garantizó que desde su puesto nunca incurrió en responsabilidades penales. No obstante, rehusó responder a las preguntas sobre la supuesta destrucción de los discos duros de los ordenadores de Bárcenas por "respeto" a la investigación judicial, como tampoco quiso hablar de la tesorería del partido previa a su llegada.



Dejo claro que fue nombrada "para gestionar el presente" y "no para investigar el pasado", cosa que no va a hacer "nunca". Palabras que no satisfacieron al diputado socialista Artemi Rallo quien, blandiendo un disco duro, dijo que representa la "rabia y la desesperación" del PP al verse descubierto en esa "gran estafa democrática de la financiación ilegal".



Navarro negó también que en el PP existan "sobresueldos" de ningún tipo, sino abonos a determinados cargos del partido (que no quiso desvelar porque esa información excede el objeto de la comisión) como compensación por su dedicación al PP y por "gastos de representación".



Por su parte, en la comisión del Senado, fueron los populares los que acusaron. En la comisión de investigación sobre las finanzas de todos los partidos que se celebró con su única presencia en el Senado, denunció irregularidades en las finanzas de Podemos, Ciudadanos y el PSOE.