Susana Díaz ve imposible que el PSOE apoye los Presupuestos para el 2017

"Para poder apoyarlos debería de hacerse una enmienda a la totalidad de sí mismo, pero los primeros pasos que ha dado no van en esa dirección, no van en el camino de derogar la reforma laboral o la Lomce, sino en el sentido contrario", ha criticado Díaz en una entrevista en la Sexta.

Por ello, ha remarcado que "si (Rajoy) cree que el camino es el chantaje o la amenaza, se equivoca", en referencia a la posibilidad de convocar unas nuevas elecciones si no logra el apoyo a los presupuestos.

"¿No dijo que iba a dialogar?, pues empezamos mal; le falta decir, como a los niños egoístas cuando pierden, que se lleva el balón", ha ironizado tras ser preguntada si descarta absolutamente que el PSOE negocie con el Gobierno los presupuestos.

"A mí no me corresponde decirlo, pero lo veo imposible por la actitud del propio presidente del Gobierno", ha señalado Díaz, que ha dicho que no comparte la reflexión de Rajoy de que "tan malo es no tener un gobierno como tener un Gobierno al que no se deje gobernar".

Según la presidenta andaluza, una vez que hay gobierno en España la "obligación" de su presidente es "ponerse a trabajar y buscar los apoyos".

Así, ha conminado a Rajoy a que busque los apoyos "en los grupos afines a su ideología de derechas" y le ha advertido de que si no consigue sacar adelante los presupuestos "el responsable será él porque ya es presidente del gobierno y no puede buscar excusas en los partidos de la oposición".

Ha precisado que abstenerse en la investidura es distinto a la votación de unos presupuestos, y ha señalado que si Rajoy "no se ha enterado de que no tiene mayoría" y tiene que buscar apoyos es "su problema".

Por otra parte, ha defendido la necesidad de abordar el proceso para la reforma constitucional porque "al traje del Estado de las Autonomías le han saltado las costuras, y ya vamos tarde".

"Le corresponderá a las Cortes tomar la iniciativa y espero que el Gobierno entienda que tiene la obligación moral de hacerlo", ha indicado.