Susana Díaz pide "dejar actuar" a la gestora del PSOE y asegura que "ahora no toca" hablar de la investidura

En sus primeras declaraciones públicas tras el Comité Federal del pasado sábado en la localidad onubense de Almonte, Díaz ha admitido que ha vivido unos días "muy duros" y que "todos los socialistas sin excepción" lo están "pasando muy mal" y ha defendido que ahora toca "dejar que actúe la comisión gestora que representa a todos los socialistas" para que sea "capaz de abrir un sendero de confianza e ilusión" y abordar la "tarea de reconstruir el proyecto socialista".

"Ahí hay que centrar todos los esfuerzos", ha subrayado la líder del PSOE andaluz, que ha considerado que en esa gestora, que celebra este lunes su primera reunión, están "representados todos los compañeros" y que hay que "ser respetuosos" y "arrimar el hombro" para sacar al partido de la actual situación.

Será después cuando toquen otro tipo de reflexiones, ha previsto la presidenta andaluza, que sin mencionarla expresamente ha dicho que su posición es de sobra conocida --en anteriores ocasiones ha recalcado que con 85 diputados no se puede gobernar-- y que "no ha cambiado".

No obstante, ha incidido en que estos días no se ha hablado de eso y "no se ha afrontado ese debate" porque "ahora toca lo que toca". Tras reiterar que ella continúa pensando lo mismo, ha pedido respeto por el trabajo de la gestora y ha explicado que será en los órganos del partido donde posteriormente se hablará y se opinará al respecto de la postura socialista a una posible investidura de Mariano Rajoy como presidente del Gobierno.

"Yo no he cambiado, mantengo lo que he dicho, ahora toca lo que toca y yo soy respetuosa con su trabajo, luego en todos órganos del partido hablaremos y daremos nuestra opinión", ha previsto la líder del PSOE-A, que ha añadido que le gustará "escuchar a todos" sus compañeros y "reflexionar".

Preguntada por si cree que el PP podría ahora querer ir a unas terceras elecciones a la vista de la situación de desgaste del PSOE, ha insistido en que los socialistas no están ahora en ese debate pero ha asumido que en este tiempo Mariano Rajoy no ha hecho más que "sus cálculos personales" y ha afeado que, desde su "indolencia" y "como a él le iba bien, le ha dado igual que a España le fuera mal".

DONDE LE PONGAN LOS MILITANTES

Como ha venido diciendo en los últimos días, Díaz ha insistido en que ella estará "donde me pongan mis compañeros, en la cabeza o en la cola" y ha recordado que "en el PSOE se decidió que los militantes deciden y en su momento decidirán quién se pone al frente del partido".

Preguntada por si se presentaría a unas primarias en el partido ante la posibilidad de que Pedro Sánchez sí lo haga, ha recalcado que "ahora no toca hablar de eso", pero, en esta ocasión sí ha mantenido que ella estará "donde quieran los militantes" y ha advertido de que "nadie puede poner en cuestión" que en este partido se adoptó que serán los militantes los que decidan y que "sí se hará cuando llegue el momento".

"Ellos dirán quienes quieren que se hagan cargo de este partido y dirán si fulanito o menganita se pone al frente del partido y todos trabajaremos para ello", ha subrayado la secretaria de los socialistas andaluces, que ha recalcado que esa es la "fortaleza" de este partido, con 137 años de historia.

En varios momentos de su intervención, Díaz ha dicho que los últimos días están siendo de "profunda tristeza" para todo el partido y que le consta que todos los socialistas lo están pasando "mal". La presidenta andaluza incluso ha hecho referencia a los audios que ayer y hoy han trascendido del interior del Comité Federal y en la que se la escucha hablando del espectáculo "internacional" que el partido está dando y que ni el PSOE ni los socialistas "se merecen pasarlo mal".

"Ha sido una cosa triste, todos lo estamos pasando mal, he hablado con muchos compañeros y todos ellos, sin ninguna excepción, lo están pasando mal y este partido no se merecía pasarlo tan mal", ha admitido visiblemente afectada.