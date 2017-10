El Senado ofrece a Puigdemont un “cara a cara" con el Gobierno central

A tres días del pleno que convalidará las medidas del Gobierno contra la Generalitat en aplicación del artículo 155 de la Constitución, el Senado ofreció ayer "in extremis" al presidente catalán, Carles Puigdemont, la posibilidad de mantener un "cara a cara" con el Gobierno en la Cámara Alta. La constitución de la comisión "ad hoc" de 27 senadores encargada de tramitar las medidas del 155 puso ha puesto en marcha la mecánica de plazos, y así da oportunidad a Puigdemont a defender personalmente sus alegaciones, bien en esta comisión, el jueves a las 17,00 horas, o al día siguiente, ya en el pleno.

El portavoz del PDeCat, Josep Lluís Cleries, había pedido flexibilidad en las reuniones de la Junta de Portavoces del Senado y en la de la comisión conjunta para permitir incluso a Puigdemont que acudiera hoy mismo a la comisión, sin esperar al jueves, cuando hay pleno en el Parlament de Cataluña. La petición fue apoyada por los demás grupos, incluido el PSOE, que también reclamó flexibilidad, pero el PP la rechazó en solitario gracias a su mayoría absoluta.

Entre tanto, y al margen de la puesta en marcha del procedimiento que culminará el viernes con el debate de las medidas en un pleno extraordinario a las diez de la mañana, la jornada sirvió para poner sobre el tapete una última oferta a Puigdemont, al que todos los grupos quieren ver en el Senado para así tratar de frenar de algún modo la aplicación del 155.

Tras la reunión de la Mesa de la Cámara, su vicepresidente, Pedro Sanz, anunció que, si Puigdemont decide acudir para defender en persona sus alegaciones a las medidas del Ejecutivo, tendrá oportunidad de debatir con el Gobierno, tanto si lo hace el jueves en comisión o el viernes en el pleno, donde se espera que el jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy, sea el encargado de presentarlas. Pero fue más allá, porque también dijo que, si Puigemont acude a la Cámara Alta, "tendría un valor más allá, porque de alguna manera el presidente de la Generalitat se somete al sistema, que es participar en el juego parlamentario, lo que lleva consigo aceptar el resultado final", aseveró. "Cuando uno juega, gana o pierde, y ese es un elemento fundamental en el sistema democrático", añadió Sanz, quien dejó claro que la presencia del presidente catalán no se limitaría a una audiencia para exponer alegaciones, sino un debate con réplicas incluidas con posibilidad de confrontar con el Ejecutivo.

Como estaba previsto, la comisión del 155 ha quedado constituida, con el presidente de la Cámara, Pío García-Escudero, también como su presidente, e inmediatamente se formó una ponencia con senadores de todos los grupos ocupada de estudiar las alegaciones de la Generalitat y las enmiendas que puedan presentar los grupos, ya que las medidas pueden ser ahora modificadas por el Senado.

La ponencia se reunirá, a puerta cerrada, el jueves a mediodía y dispondrá de cinco horas, hasta las 17,00 horas, para emitir el dictamen que a partir de ese momento debatirá la comisión, ya con presencia de los medios de comunicación, para elevarlo al pleno.

En Junta de Portavoces, Unidos Podemos, ERC, el PDeCAT y el PNV criticaron la tramitación "exprés" decidida el sábado por la Mesa de la Cámara Alta con el apoyo de PP y PSOE.

El presidente catalán duda de las intenciones de los populares

El conseller de la Presidencia, Jordi Turull, aseguró ayer que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, tiene la "voluntad" de acudir al Senado para explicar su rechazo a la aplicación del artículo 155 de la Constitución, pero puso en duda que el PP lo quiera. Tras la reunión del Govern, Turull explicó que, hasta que no se sepa "definitivamente el horario que se propone" para que Puigdemont comparezca en el Senado y "cómo se puede compatibilizar con el pleno del Parlament" previsto para el jueves, el presidente catalán no podrá confirmar su asistencia.

Turull señaló que "al principio" se les comunicó que la comparecencia de Puigdemont en el Senado podría ser el miércoles o "como muy tarde" el jueves al mediodía, pero "esto ha dado un vuelco" y puede que acabe siendo "materialmente" imposible. Puigdemont tiene de plazo para presentar alegaciones en el Senado hasta el jueves a las 10 de la mañana, aunque para acudir a defenderlas personalmente tendrá que esperar a la comisión que se celebra esa misma tarde o al pleno del viernes. Así quedó establecido ayer en la sesión de constitución de la comisión de 27 senadores encargados de tramitar las medidas acordadas por el Gobierno al amparo del artículo 155 de la Constitución.

"Parece que nos lo quieren poner cada vez más difícil", afirmó Turull, antes de añadir que "estamos empezando a deducir que no hay la voluntad de que esto sea posible".