Esta semana, clave para que el PSOE despeje la investidura

nnn A tres semanas para que expire el plazo para la investidura o haya nuevas elecciones, la incógnita sigue estando en el PSOE que los próximos días podría ir despejando sus dudas sobre una abstención a una segunda investidura de Mariano Rajoy, a pesar de que este paso podría ahondar en la fractura del partido. En los últimos días, el PP ha intentado quitar algo de presión a los socialistas que, a marchas forzadas, tratan de recomponer la unidad interna después del maremoto del Comité Federal del pasado fin de semana.

Ha sido el propio Mariano Rajoy el que ha dejado claro que no impondrá condiciones al PSOE para contar con su abstención en una eventual investidura, y en caso de que finalmente consiga ser reelegido, ha prometido trabajar "día a día" para "ganarse" la gobernabilidad. "Haré todo cuanto esté en mis manos para ganarme la gobernabilidad; sé que la tendré que trabajar día a día, la trabajaré día a día, con humildad con paciencia y atendiendo única y exclusivamente a los intereses generales de los españoles", garantizaba. Oferta al diálogo y al consenso que ayer repetía la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Todo ello a la espera de los pasos que vaya dando el PSOE, que hoy reúne a su gestora por segunda vez desde la dimisión de Pedro Sánchez. La dirección del partido podría decidir mañana cuándo se convocará al Consejo Territorial y al Comité Federal para debatir un nuevo rumbo por la vía de la abstención a un gobierno del PP.

El “no" está en la médula

Javier Fernández, que hace una semana se marcó como meta "sofocar el incendio" que consume al PSOE, reconoce que el "no" al PP está en la médula de los militantes del partido "más fervorosos" aunque admite que, ante la falta de alternativa de gobierno, ahora toca "un aterrizaje forzoso".

En una entrevista en El País, el presidente de la gestora reitera que la abstención no significa apoyar a Rajoy. "Eso es un concepto muy primario de la política. La política no es poesía, es prosa. No es sentimiento, es razón", añade.

Camino hacia la abstención que desde Podemos es interpretado como una renuncia del PSOE al "espacio simbólico" que ha ocupado en los últimos 40 años, la alternancia a la derecha.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, constata que el PSOE les ha entregado "todo el espacio de oposición" por lo que considera "muy difícil" que los ciudadanos se vayan a creer que los socialistas vayan a ser oposición al PP durante el resto de la legislatura.

Pese a ello, Iglesias asegura que sería una "demostración de dignidad" el que algunos diputados socialistas rompieran la disciplina de voto en la investidura de Rajoy como ya han anunciado socialistas del entorno de Pedro Sánchez como Susana Sumelzo.

Tras calificar de "espectáculo bochornoso" lo vivido en la última semana en el PSOE, Iglesias se erige como único líder de la oposición en el Congreso, la principal fuerza política entre los jóvenes y la primera "en las naciones sin estado".

Ciudadanos también observa con interés la evolución del PSOE desde la marcha de Pedro Sánchez. "La pelota está en el tejado del Partido Socialista", indicaba ayer Begoña Villacís, quién remarcaba que "No se les está pidiendo que validen el Gobierno del Partido Popular, pero sí que piensen en los españoles".n