En declaraciones tras la entrega de becas La Caixa junto a los reyes y el propio Puigdemont, ha replicado así a la afirmación del presidente durante su conferencia en Madrid sobre el derecho a decidir, cuando dijo que "el Estado español no dispone de tanto poder para impedir tanta democracia".

Ha asegurado que cuando Puigdemont habla de Estado se trata de la decisión que los españoles tomaron en 1978 de "dejar de ser una dictadura y un Estado autoritario a un Estado democrático", y ha sostenido que el presidente de la Generalitat quiere negar su parcela de democracia a muchos catalanes en particular y muchos españoles en general.

La vicepresidenta ha afirmado que, cuando uno no entiende que la ley es democracia y que un Estado es un Estado democrático, puede decidir una declaración de independencia unilateral "sin actuar con la sinceridad que merece todo diálogo y todo debate político. Esto de ir de tapadillo con una independencia retrata a cada cual".

POSTURA "MENOS SINCERA"

Santamaría ha asegurado que una conferencia no es el escenario para el diálogo y que el mejor escenario para presentar sus propuestas es el Congreso, y ha advertido de que para ir hacia un diálogo debe irse con sinceridad: "Creo que la postura es la menos sincera que he visto en los últimos tiempos. No se puede pedir diálogo cuando se está trabajando en secreto en un plan de independencia, sea o no el referéndum".

Ha asegurado que le sorprende que se invite al diálogo, porque, según el presidente de la Generalitat, el referéndum se hará de cualquier forma, y ha remarcado que el diálogo merece un respeto a la verdad.

También ha sostenido que, para que "un monólogo se convierta en un diálogo, hay que atenerse a la verdad", y ha reprochado que Puigdemont tienda una mano para el diálogo y con la otra esté redactando un plan de independencia, ha dicho.

DIÁLOGO EN EL CONGRESO

Ha remarcado que el diálogo se va a a las instituciones defendiendo con argumentos y "no con imposiciones", y ha pedido a Puigdemont respetar a los ciudadanos de Catalunya que no comparten sus planteamientos.

Santamaría considera triste que desde la Generalitat se esté "obviando o ninguneando" a aquellos que representen otras opciones políticas que no sean las soberanistas, según ella.

La vicepresidenta ha asegurado que en el acto de entrega de las becas no ha hablado con Puigdemont y que los protagonistas son los receptores de la beca, pero ha reiterado su invitación a un "diálogo amplio, público y transparente" en el Congreso.