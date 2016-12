Santamaría apela al consenso para la reforma constitucional

n n n La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró ayer que sólo con consenso, concordia y prudencia podría abordarse una reforma de la Constitución, y advirtió de que el objetivo debería ser mejorar el texto actual y no abrir debates que no se sepa cómo cerrar.

Sáenz de Santamaría expuso esa reflexión en su comparecencia ante la comisión Constitucional del Congreso para dar cuenta de las prioridades del Gobierno durante la legislatura en los asuntos que son de su competencia. La reforma de la Constitución y la relación del Gobierno con Cataluña han ocupado parte de sus intervenciones y de los portavoces de los grupos, aunque la vicepresidenta ha aprovechado para anunciar algunas iniciativas e invitar al Congreso a debatir sobre otras. Entre ellas, la forma de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos en la red, ya que considera que existe una desprotección en este ámbito.

Respecto a la reforma constitucional, insistió en la imperiosa necesidad del acuerdo. "Si el consenso, si la búsqueda de la concordia guía nuestros trabajos, acertaremos. Acertaremos si lo hacemos con prudencia, analizando muy bien nuestros consensos y disensos y trabajando desde el primer momento", recalcó. De otro modo, según ella, se correrá el riesgo de malograr lo que hace 40 cree que los españoles supieron construir con generosidad y sin sectarismos.

A su juicio, sólo se puede abordar una reforma constitucional si se tiene el objetivo común de mejorar el texto, se hace "paso a paso" y no se abre un debate que después no se va a saber cerrar.

Recalcó además que la Constitución debe ser de todos. "Debemos ser muy conscientes -ha añadido- de que podamos implicar a todos los partidos y a un importante volumen de ciudadanos en toda España para que esa reforma sea avalada como lo fue en 1978".

de manera inmediata

En el turno de portavoces, el del grupo socialista, Gregorio Cámara, urgió al Gobierno a abordar de manera inmediata la reforma de la Constitución y ha avanzado que su partido presentará una solicitud para crear una subcomisión con el fin de iniciar un proceso de diálogo y búsqueda de acuerdos para delimitar los aspectos compartidos de esa reforma.

El PSOE tiene intención de presentar en próximas semanas una iniciativa para poner en marcha la reforma de la Constitución, empezando por encargar a expertos la redacción de un informe con propuestas y sugerencias que más adelante pasarían a debatirse en el Congreso.

Albert Rivera, presidente de Ciudadanos, ha pedido al Gobierno "valentía" para cambiar la Constitución porque "este país necesita modernizarse", y ha advertido: "o reformamos o morimos".n