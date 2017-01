Sánchez será el candidato 'de la militancia' en las primarias

n n n El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez anunció ayer que se presentará a las primarias para volver a liderar el partido, con una candidatura "de la militancia" con la que pretende "recuperar" al PSOE, por lo que competirá con el exlehendakari Patxi López. En un acto con militantes que reunió en Dos Hermanas (Sevilla) a más de 1.500 simpatizantes, según la organización, Sánchez dijo que "será un orgullo" liderar la "causa" de los militantes para dar una "lección de libertad y autonomía política".

Sánchez aprovechó para hacer el anuncio al inicio de su ronda de visitas por las distintas agrupaciones del partido para "escuchar" a la militancia, para lo que eligió la provincia de Sevilla, feudo de la presidenta andaluza, Susana Díaz, pero la localidad de Dos Hermanas, cuyo alcalde, Francisco Toscano, le ha dado su apoyo explícito en numerosas ocasiones. "Quiero anunciar que seré vuestro candidato a la Secretaría General", dijo a los simpatizantes Sánchez, quien entiende que ya ha demostrado que no es un político "que se esconda" ni que ande "con eufemismos para evitar lo que se quiere decir".

Sánchez se ha mostrado convencido de que "quienes apoyan a la gestora" también presentarán su candidatura, algo que dijo que respeta, por lo que espera el mismo respeto para su decisión. Aseguró que su "silencio" de estos meses, después de su dimisión, le ha ayudado para "observar y reflexionar" sobre lo mejor del PSOE y para "escuchar" a la militancia, razones que le han llevado a tomar esta decisión.

reacciones

El exlehendakari y también candidato a las primarias del PSOE, Patxi López, dio la bienvenida a Pedro Sánchez a través de su cuenta personal de Twitter tras el anuncio. "Bienvenido al debate de propuestas socialistas @sanchezcastejon: ahora toca confrontar proyectos y dejar que los militantes decidan", escribió López.

Mientras, en otro acto socialista en Alcalá de los Gazules (Cádiz), la presidenta andaluza y secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, afirmaba que "ahora no toca" hablar de liderazgos sino de fortalecer al partido con "un proyecto ganador, sin complejos" y "útil a España". Díaz hizo estas escuetas declaraciones antes de clausurar las jornadas con las que la agrupación del PSOE de Alcalá de los Gazules, un emblemático bastión del socialismo andaluz, celebra su 130 aniversario. A su entrada a este acto, que se desarrolló en la misma jornada en la que Pedro Sánchez anunciaba su candidatura, Díaz evitó responder si dará el paso para presentarse como candidata a la secretaría general del PSOE ante una nube de cámaras y periodistas que trataban de preguntarle.

Al salir del acto, Susana Díaz conoció el anuncio de Pedro Sánchez y al ser preguntada por él, declinó realizar ningún tipo de declaración y se marchó con rapidez acompañada de su equipo.

La líder del PSOE andaluz no hizo ninguna referencia a la carrera por la Secretaría General del PSOE durante su intervención. La secretaria general del PSOE-A se centró en insistir que el PSOE necesita ahora "recuperar la confianza" porque "hace nueve años que no ganamos las elecciones de nuestro país".

Rajoy no valora

Por su parte, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó que no entrará en valoraciones sobre la candidatura de Pedro Sánchez ni la de ningún otro a liderar del PSOE y su objetivo será entenderse con quien ese partido decida que sea su secretario general. Así lo aseguraban fuentes del Ejecutivo después de que Rajoy conociera durante su participación en una cumbre de países del sur de Europa celebrada en Lisboa, que Sánchez acudirá al proceso de primarias socialistas.

Las fuentes citadas subrayaron que la respuesta de Rajoy ante el proceso interno del PSOE es "inevitable" que sea siempre la misma, que no entrará en ello, de la misma forma que no le gustaría que dirigentes de otras formaciones políticas opinaran sobre asuntos del Partido Popular (PP). "Se entenderá con el que haya", recalcaron antes de subrayar que lo ideal sería que los socialistas resolvieran pronto su situación interna. n