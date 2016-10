El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez renunció ayer, entre lágrimas, a su escaño de diputado para no incumplir el mandato del Comité Federal de abstenerse ante Mariano Rajoy y se ha postulado para volver a presentarse a las primarias y a un congreso que ha exigido a la gestora convocar ya.

Sánchez presentó su baja en el Registro del Congreso a pocas horas de la segunda y definitiva votación de la investidura, al subrayar su "profundo desacuerdo" con facilitar el gobierno a Rajoy. "Como muchos socialistas, mantengo mi no, firme y claro", proclamó Sánchez en una comparecencia sin preguntas en la sala de prensa del Congreso casi un mes después del convulso Comité Federal en el que presentó su dimisión como secretario general. En dos ocasiones, tuvo que interrumpir su discurso debido a las lágrimas que le han brotado al confesar "cuán dolorosa" es la decisión adoptada.

El exlíder del PSOE dejó claro que lejos de dejar la política, a partir del lunes cogerá su coche para recorrer España como "un militante de base más" y preparar con los afiliados su candidatura a las próximas primarias en medio de la fractura que vive el partido.

Una vez consumada la investidura de Rajoy con la abstención del PSOE, Sánchez ha dado por finalizado el mandato de la gestora que le relevó y ha exigido que ponga "fecha, hora y lugar" al congreso extraordinario que deberá elegir el nuevo secretario general. .

Sánchez ha reconocido que la decisión de la gestora de que la abstención fuera en bloque, en lugar de solo 11 diputados, le había puesto en la tesitura de "traicionar su palabra" o desacatar el mandato del Comité Federal, lo que le exponía a una posible suspensión de militancia que habría frenado su carrera a las primarias.

Pedro Sánchez, durante su comparecencia en el Congreso.

Cuestión de responsabilidad

Desde la gestora, Javier Fernández, ha respondido al ex secretario general que aún no hay fecha para el próximo congreso extraordinario, subrayando que la gestora ha sido elegida para llevar al partido a un congreso y aún no está en condiciones de decir cuándo será.

Dirigentes y diputados afines a Sánchez han alabado su "grandeza", "responsabilidad" y "esperanza" al renunciar a su escaño para ser fiel a su no a Rajoy, y sos simpatizantes lanzaron ya en las redes sociales el lema "Yo viajo con Pedro para recuperar el PSOE", acompañado de una fotografía de un viajero con mochila. Sánchez deja el Congreso después de haber ocupado un escaño por Madrid desde enero 2013, aunque tuvo una primera etapa de 2009 a 2011.

Desde Galicia, la presidenta de la gestora del PSdeG, Pilar Cancela, destacó la "grandeza" del que fuera secretario general del Partido Socialista en su gesto de dejar el acta de diputado.