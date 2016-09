Sánchez anuncia que dimitirá si el Comité Federal aprueba mañana una abstención a Rajoy

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, pedirá que el Comité Federal del PSOE decida mañana si crea una gestora que se decante por una abstención y permita que gobierne el PP o mantiene su propuesta de que sean los militantes en un Congreso los que decidan el rumbo del partido



"Si el Comité Federal mañana decidiera cambiar su posición y pasar a la abstención, obviamente, yo no podría administrar una decisión que no comparto. Si algo me enseñaron mis padres es que lo único que tengo y lo único que debo preservar es mi palabra y son mis convicciones", ha asegurado.



En su primera comparecencia pública tras la dimisión de 17 miembros de la Ejecutiva Federal que ha sumido al PSOE en una crisis sin precedentes, Sánchez ha defendido la "hoja de ruta" que decidió el Comité Federal para oponerse a una investidura del líder del PP, Mariano Rajoy.



Ha asegurado que "nunca" ha "creído" que los compañeros que han defendido que el PSOE facilite la gobernabilidad estén "más cerca de la derecha", pero ha advertido de las "consecuencias" que tendría una abstención, y el error que supondría para millones de votantes de socialistas.



"La abstención abriría la legislatura del chantaje y el PSOE no podría bloquear los presupuestos del estado o las leyes mas importantes que presentara el gobierno de Rajoy", ha añadido.