Sánchez se levantó para hacer su propuesta cuando la presidenta del Comité quería que se votase la gestora

Los dos sectores enfrentados en el Comité Federal del PSOE no consiguen avanzar hacia ninguna posición común en la reunión que estaba convocada para las nueve de la mañana en la sede socialista de Ferraz. Pasadas las 14.30 horas de la tarde se ha producido otro conato de tensión cuando la presidenta del Comité, Verónica Pérez, ha intentado que el mencionado órgano votase el informe en el que se propone una gestora. Pedro Sánchez, el secretario general en funciones, tomó la palabra para hacer su propia propuesta: aplazar el Comité de hoy y que vuelvan a la Ejecutiva los miembros dimitidos.

Según las fuentes consultadas, Verónica Pérez, después de que por fin el Comité Federal se sentase alrededor de las 14:00 horas de la tarde, tras varios recesos, propuso que se sometiese a votación el informe redactado por tres de los cinco miembros de la Comisión de Etica y Garantías. Este texto declara que la Ejecutiva Federal está disuelta y propone la creación de una comisión gestora.

Pérez, una mujer de la confianza de Susana Díaz, argumentó para hacer esa propuesta de votación, que ella era la máxima autoridad del partido en ese momento y que la Mesa no era un órgano colegiado. Estas fuentes apuntan que mientras hablaba la presidenta del Comité Federal, el sonido del micrófono se interrumpió en dos ocasiones.

Tras la intervención de Verónica Pérez, el vocal de la Mesa Rodolfo Ares, partidario de Pedro Sánchez, salió a la tribuna para tomar la palabra y responderle. Sin embargo, cuando iba a empezar a hablar, se puso también en pie el secretario general en funciones, Pedro Sánchez, para explicar que la situación es muy grave y hacer su propia propuesta.

Concretamente, el dirigente socialista propuso que los 17 miembros de la Comisión Ejecutiva Federal que esta semana dimitieron sean readmitidos y que la dirección, con todos sus miembros, celebre una reunión y ordene el debate para convocar otro Comité Federal.

Tras la intervención de Sánchez, Verónica Pérez le dio la palabra al presidente de Aragón, Javier Lambán, quien rechazó la oferta de Sánchez y le respondió que él ya no era el secretario general. A continuación, alrededor de las 14.30, se ha producido otro receso del Comité Federal para anotar las peticiones de palabra de los dirigentes socialistas, informaron a Europa Press fuentes de los asistentes.

MANIFESTANTES EN FERRAZ VUELVEN A INCREPAR A LOS CRÍTICOS

Las decenas de personas concentradas este sábado frente la sede socialista de Ferraz han vuelto a increpar a los críticos durante el receso del Comité Federal del PSOE, que ha empezado a celebrarse a mediodía tras varias horas de discusión entre afines al secretario general del partido, Pedro Sánchez, y los críticos por la constitución de la mesa del Comité.

Una vez constituida, la presidenta de la mesa del Comité, Verónica Pérez, ha bajado a la sala donde se reúnen los miembros del Comité Federal, y tras anunciar que son 253 los asistentes al cónclave socialista, ha pedido un receso de duración indefinida.

Tras ese parón, algunos de los miembros del Comité han salido a la calle provocando la agitación de los manifestantes partidarios de Pedro Sánchez apostados desde primera hora de la mañana en la calle Ferraz, cuyo número se ha ido incrementando a lo largo de la jornada, y han dirigido su descontento hacia la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que no ha abandonado la sede.

"Esa Susana, fuera de Madrid" y "Pedro sí, Susana no" han gritado decenas de personas, que también han repetido enérgicamente la consigna "No es no" con la que esta mañana fueron recibidos dirigentes como el diputado Eduardo Madina o el presidente de Aragón, Javier Lambán, que accedieron a pie a la sede de Ferraz.

Los asistentes al Comité Federal que han abandonado el edificio tras el receso han escuchado insultos como "casta" o "traidores", aunque no se han producido incidentes en una calle cortada al tráfico y vigilada por agentes de policía.

Algunos de ellos han buscado refugio en los bares y cafeterías de la calle Ferraz hasta recibir aviso de la reanudación del Comité Federal con más división de la historia reciente del PSOE. "Estamos hechos trizas", ha reconocido uno de los asistentes, reconociendo que el ambiente en el interior de la sede ha sido tenso durante toda la mañana.

EL PSOE DE A CORUÑA PIDE APOYAR A SÁNCHEZ

El secretario provincial del PSOE en A Coruña, Julio Sacristán, ha dado cuenta este sábado de que "el 70 por ciento" de las agrupaciones socialistas de esa demarcación se han pronunciado a favor del calendario planteado por el secretario general, Pedro Sánchez, de modo que ha pedido a los coruñeses con plaza en el Comité Federal que voten en ese sentido.

En una rueda de prensa tras reunirse con la ejecutiva provincial del PSOE, Sacristán ha subrayado su defensa de "congreso y primarias" con el argumento de que "es lo que dicen los estatutos", que "en ningún lado" indican que haya de constituirse una gestora.

Por tanto, ha juzgado "evidente" que "quien planteó este intento de golpe, se equivocó", en alusión a los 17 dimisionarios de la ejecutiva federal que pretendían propiciar la caída de Pedro Sánchez. De hecho, ha incidido en que no debieron presentar su renuncia sino "hacer valer" en el Comité Federal su postura.

Así pues, tras lamentar "el ejemplo" que está dando su partido, Sacristán ha hecho un llamamiento a los integrantes del máximo órgano del partido entre congresos para que "dialoguen" y tengan el comportamiento que "se espera" de estos dirigentes políticos.

Además, el también alcalde de Culleredo, quien se ha mostrado "muy preocupado" por la situación que atraviesa el PSOE, ha apelado a sus compañeros de filas que están este sábado reunidos en Madrid para que "respeten los estatutos y lo que realmente decidieron los militantes" cuando eligieron en su día al secretario general.

"ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN"

Más allá de esto, ha expresado su confianza en que el PSOE será capaz de "encontrar una solución a lo largo de estos días" a la crisis que está sufriendo.

Sobre todo porque, según su criterio, los "ideales" que representa esta formación son "más necesarios que nunca".