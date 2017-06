Sánchez inicia una ronda de contactos con las federaciones para cerrar su Ejecutiva y el Comité Federal

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha iniciado a las cinco de la tarde una ronda de encuentros con las federaciones socialistas para ir cerrando con ellas la composición de la Comisión Ejecutiva y del Comité Regional que va a proponer al 39 Congreso del PSOE y que se votarán este domingo.



Los contactos han comenzado con Cantabria y Navarra, han informado a Europa Press fuentes socialistas, encuentros de unos quince minutos de duración en los que no es seguro que participen los secretarios generales, con los que la conversación será telefónica en muchos casos ya que una parte de ellos no están esta tarde en el Congreso.



Por ejemplo, en el caso cántabro, ha entrado en la reunión el secretario general de Santander, Pedro Casares, pero por Navarra lo ha hecho la secretaria general, María Chivite. Las mismas fuentes han asegurado que estaba previsto inicialmente que la ronda comenzara con Javier Fernández, como líder del PSOE en Asturias, pero de momento no ha tenido la entrevista con el secretario general.



También aseguran que se prevé el encuentro con la federación andaluza sobre las 6 de la tarde y después, con la valenciana. Se desconoce si acudirán los líderes de ambos territorios, aunque Susana Díaz ha decidido mantener una actitud discreta en este Congreso Federal sin querer asumir ningún protagonismo. De momento, y desde esta mañana, no se le ha vuelto a ver en el Palacio Municipal de Congresos.



En cuanto a Ximo Puig, es seguro que no participará en ninguna reunión porque no está en Madrid sino en Valencia: recibe a los jugadores de baloncesto del Valencia Basket, que este viernes ganó su primera Liga ACB. Fuentes del partido aseguran a Europa Press que se trasladará a la capital de España este sábado por la noche, por lo que asistirá a las votaciones del domingo.



Sánchez tiene cerrada casi una veintena de nombres de personas fieles a su candidatura para integrar la Ejecutiva. Sin embargo, fuentes socialistas apuntan que este órgano podría tener más de 40 miembros, por lo que faltaría casi la mitad por cerrar.



Lo que no parece que se vaya a decidir este fin de semana son los nombres de los portavoces parlamentarios, que se elegirán en la primera reunión de la Ejecutiva que va a salir del Congreso, el lunes. Cobra fuerza para el Congreso de los Diputados la juez en excedencia Margarita Robles.