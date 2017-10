Sánchez: "Ganaremos quienes contribuimos a la convivencia"

n n n El líder del PSOE, Pedro Sánchez, considera que las elecciones en Cataluña son la "oportunidad que puede contribuir a desbloquear una situación política como corresponde en democracia" y está convencido de que las ganarán quienes están "a favor de la convivencia" y no van contra nadie. El secretario general socialista afirmó en la mañana de ayer en Toledo que "ante la disyuntiva de dar la espalda a España, el PSOE está con la Constitución, con la democracia y con el autogobierno catalán".

"Ganaremos las elecciones los que no vamos contra nadie, sino los que vamos a favor de la convivencia entre catalanes", defendió, y añadió que el secesionismo ha sido el que más ha hecho contra el autogobierno de Cataluña. "Aunque pretenda adornar sus puestas de escena con estética, con falsa épica y gritos de libertad", el movimiento separatista "persigue lo contrario: la ilegalidad, la unilateralidad y la fractura social", remachó.

Asimismo incidió en que tras la causa secesionista "no hay ninguna bandera de izquierdas, ni de igualdad" y aseguró que el "único partido de izquierdas que ha entendido eso es el PSOE".

En un acto celebrado por la tarde en Oviedo, Sánchez reivindicó la idea de España que tiene su partido frente a esa otra izquierda, en referencia a Podemos, "que no tiene claro dónde está ni quiénes son los beneficiarios últimos de sus dudas y errores". "Al PSOE se le podrán reprochar muchas cosas, pero nadie podrá echarle en cara el compromiso con la idea de España desde la izquierda que no tiene complejos ni a la hora de mencionar su nombre, España, como sí le ocurre a esa otra izquierda que no tiene claro donde está", añadió Sánchez.

En una carta enviada a los militantes socialistas, el líder socialista recordó que la celebración de comicios autonómicos son una reivindicación planteada por el PSOE "desde el primer momento". "Era lo acordado con nosotros: un 155 corto y elecciones", señalaron desde la dirección del PSOE, donde aseguran que la fecha para la convocatoria electoral no les ha sorprendido.

Si bien Sánchez subrayó que los socialistas lo han "intentado todo" para evitar la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, recalcó que ha sido la "inevitable respuesta a un intento inédito de romper la integridad del Estado" y que es una actuación "homologable a la de cualquier país de nuestro entorno, que contempla fórmulas constitucionales idénticas o similares". n