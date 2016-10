Sánchez estará en primarias, "si así lo quiere la militancia"

El ex secretario general del PSOE Pedro Sánchez lanzó ayer en su web una campaña de inscripciones para "recuperar y reconstruir" el partido, según anunció él mismo en su cuenta de Twitter.

La web sanchezcastejon.es se ha rediseñado para anunciar esta campaña de inscripciones, en la que él mismo asegura que no fallará a la cita y en la que pregunta a los usuarios y visitantes, y a los ciudadanos en general, si le acompañan en la tarea. "Yo no fallaré a la cita y sé que tú tampoco", escribe.

A través de su cuenta de Twitter, Sánchez ha anunciado esta iniciativa con la que aboga por "trabajar juntos" para "recuperar y reconstruir" el PSOE, y adjunta al texto el símbolo de una rosa, emblema socialista.

Poc más tarde, avanzado que meditará con la militancia si se presenta a las primarias para dirigir el partido, algo que según ha reconocido le gustaría: "No voy a faltar a la cita". En una entrevista en "Salvados" (LaSexta), Sánchez abogó por un mayor entendimiento y colaboración entre el PSOE y Podemos, partido sobre el que ha reconocido equivocarse. "He cometido errores: en el primer Comité Federal taché a Podemos de populistas. No sabía qué era Podemos. No supe entender la cantidad de gente que quiere renovar la política detrás de Iglesias", dijo.

Sánchez exigió a la gestora que preside el asturiano Javier Fernández, a su vez presidente del Principado, que hoy mismo ponga "fecha, hora y lugar" del próximo congreso federal de la organización, petición ha permitido visualizar de nuevo la fractura que actualmente hay en el PSOE.

Aunque es parte de la gestora, el senador socialista por Baleares, y expresidente de las islas, Francesc Antich escribió ayer en su cuenta de Twitter: "Si queremos reconstruir el PSOE, mi opinión es que ahora toca olvidarse de sanciones y proceder, de forma inmediata, a convocar un congreso y primarias" para elegir al secretario general.

sin urgencias

Sin embargo, el secretario general del grupo socialista en el Congreso, Miguel Ángel Heredia, dirigente próximo a la presidenta andaluza Susana Díaz, señaló por su parte que ese congreso debe celebrarse "sin urgencia" porque lo que persigue es la "reconstrucción" del partido, objetivo que a su entender requiere "un debate sereno".