El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha defendido este lunes que "ha llegado la hora" de que la militancia cierre el debate interno que, asume, está teniendo lugar en el seno del PSOE sobre si el partido debe o no abstenerse ante una investidura de Mariano Rajoy y, por eso, ha planteado la convocatoria de unas primarias para elegir al secretario general el próximo 23 de octubre y ha retado a quien crea que tiene un "proyecto mejor" que el suyo a competir en esas elecciones internas.

En la rueda de prensa que ha ofrecido en la sede federal del partido tras la reunión de la Permanente de la Comisión Ejecutiva, Sánchez se ha mostrado convencido de que el Comité Federal del próximo sábado no pondrá "impedimentos" a que se dé la palabra a los militantes y ha dejado claro que él se presentará a la primarias para defender un PSOE que no sea "subalterno" del PP.

Sánchez, quien ha rechazado avanzar si dimitirá si el máximo órgano entre congresos no avala sus planes alegando que no responde a "hipótesis", ha subrayado que el debate abierto en el PSOE no es "menor" ni "técnica", sino "de fondo" porque marcará la línea que deberá seguir el partido en los próximos años.