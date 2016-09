Sánchez declina postularse como candidato a presidente

nnn El rey hizo ayer un llamamiento a los partidos para que dialoguen y sigan negociando antes de convocarles nuevamente a consultas, al tiempo que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, va a abrir una ronda de contactos, incluido el PP, para intentar encontrar una solución sin postularse como alternativa.

Tras la fallida investidura de Mariano Rajoy, Felipe VI ha optado por dar tiempo en favor del "diálogo, la concertación y el compromiso" para ver si hay avances antes de citarles a otra ronda de consultas y determinar, en su caso, si propone un nuevo candidato. El rey trasladó ayer este mensaje a la presidenta del Congreso, Ana Pastor, en la reunión mantenida en el Palacio de la Zarzuela.

El primero en mover ficha fue Sánchez, quien a partir de hoy va a contactar con los líderes de todos los partidos, salvo EH Bildu, para intercambiar impresiones sobre cómo desbloquear la formación de gobierno. Después de que fracasara su intento de investidura en marzo, el secretario general del PSOE ha precisado que su iniciativa no supone que pretenda liderar una alternativa, sino solo ver qué proponen otros partidos para evitar nuevas elecciones. "El PSOE no va a crear falsas expectativas, ni va a liderar ningún proyecto que esté abocado al fracaso", dejó claro Sánchez tras reunirse con la dirección de su partido en Ferraz.

Después de que en los últimos días haya apelado a Podemos y Ciudadanos para que no den una nueva oportunidad a Rajoy, Sánchez ha emplazado a sus respectivos líderes, Pablo Iglesias y Albert Rivera, a dialogar "sin vetos y sin líneas rojas". "Ha llegado el momento en el que todos hagamos política grande, que pensemos en los españoles, que no nos miremos de reojo y que, sobre todo, no nos pongamos vetos cruzados", dijo.

también con Rajoy

Sánchez anticipó que también hablará con Rajoy para ver qué pasos pretende dar, pero reiterándole que rechazará su investidura si se vuelve a presentar, aunque sea después de las elecciones vascas y gallegas del 25 de septiembre. "Rajoy no se tiene que engañar. No le vamos a hacer presidente, eso que lo tenga claro", le ha advertido Sánchez.

rajoy persevera

El presidente del Gobierno en funciones subrayó que su estrategia tras la investidura fallida es "perseverar", mantener el pacto con C's y convencer al PSOE para que flexibilice su postura. Al término de la cumbre del G20 en la ciudad china de Hangzhou, Rajoy ha asegurado que ir de nuevo a las urnas es "muy preocupante" y "no pasa en democracias avanzadas".

La oferta de Sánchez a las fuerzas del cambio no ha tenido sin embargo buena acogida ni en Ciudadanos ni en Podemos.

El vicesecretario general de C`s, José Manuel Villegas, ha pedido al líder socialista que "reconsidere" su posición y hable con Rajoy porque España "no puede estar pendiente, ni secuestrada", por las luchas internas en el PSOE.

El número dos de la formación naranja ha sostenido que la única alternativa posible en este momento es la del PP, que "no es la mejor, pero es la menos mala".

El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado por su parte perplejo con la decisión de Sánchez de abrir una ronda de diálogo, pero sin postularse para intentar conformar una mayoría. "Sánchez dice que no quiere liderar la alternativa y que va a hablar con todos, incluido el PP. ¿Este es el camino del cambio?. No entiendo nada", censuró en su cuenta de Twitter. El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, dijo por su parte que la hipótesis de un diálogo con el PSOE y C's son sólo "castillos en el aire".

El PSOE-A pide que no se engañe con un pacto con Podemos y C's

El PSOE andaluz reclamó ayer al presidente en funciones, Mariano Rajoy, que sea "generoso" y dé "un paso atrás" tras sus dos intentos fallidos de investidura, y también ha calificado de "inviable" un pacto a tres del PSOE con Podemos y Ciudadanos, por lo que ha reclamado que no se "engañe" con eso.

En rueda de prensa tras celebrar la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, a la que ha asistido la presidenta andaluza, Susana Díaz, el secretario de Organización, Juan Cornejo, ha señalado que la dirección federal del partido busca ese acuerdo a tres bandas "con la buena voluntad de buscar una solución", pero que por la posición de los otros dos partidos es "inviable", con lo cual considera que no se puede "distraer" a los ciudadanos con ello.

Dijo que creen que hay una buena voluntad en la búsqueda de la suma de tres partidos, aunque "aritméticamente lo resuelve pero políticamente es inviable" por el "veto cruzado" entre Ciudadanos y Podemos, "que imposibilita cualquier acuerdo, con lo cual no engañemos a los ciudadanos".

"No distraigamos ni llevemos a los ciudadanos a un camino diciendo que puede dar sus frutos cuando eso es inviable", ha añadido Cornejo, quien considera que este tema "se va a resolver solo" porque desde los dos partidos ya han dicho que no aceptan un acuerdo "que permitiera llegar a una investidura con números".

Cornejo ha culpado de la situación actual a Rajoy y a su "incapacidad y falta de liderazgo" , por lo que considera que por la opinión de todos los partidos una renuncia suya "podría ayudar mucho".n