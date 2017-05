Sánchez cuestiona a la prensa pero evita responder preguntas

El ex secretario general del PSOE y aspirante a la reelección Pedro Sánchez pidió a los medios "romper la barrera de la comunicación" para que trasciendan sus propuestas, pero evitó responder preguntas al finalizar el acto, casi ocho meses después de su última rueda de prensa.

Sánchez presentó en el centro cultural "Casa del Reloj", en Madrid, su programa definitivo para las primarias, después de debatirlo y discutirlo con expertos y militantes, en un acto, en el que no estaba previsto atender a los medios. En su intervención, después de que hablaran los responsables de la coordinación de este documento, José Félix Tezanos y Manuel Escudero, el candidato a las primarias expuso su proyecto para el PSOE y lo acompañó de continuos toques de atención a la prensa.

Para empezar, pidió a los periodistas "romper la barrera de la comunicación" para que no se hable sólo de lo que dicen los aspirantes a liderar el PSOE, sino de lo que proponen para el partido, para los socialistas y para todos los españoles.

Además, cuestionó las informaciones que se publicaron después de que presentara la primera versión de su proyecto, el pasado 20 de febrero en Madrid, y criticó que se dijera que abogaba por "un giro a la izquierda", cuando busca "resituar" al partido en el espacio que, dice, no debió de salir y que propone un cambio "reformista" y no "rupturista". Además ironizó con el interés de los periodistas hacia su propuesta territorial.