Sánchez confirma a Rajoy el rechazo del PSOE al techo de gasto y le reprocha los "vaivenes" de Montoro

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha ratificado ante el presidente Mariano Rajoy el rechazo de los socialistas al techo de gasto para 2018 que se votará la próxima semana en el Pleno del Congreso, pero también ha aprovechado para reprochar al Gobierno lo que considera "vaivenes" y "opacidad" en relación con esta negociación.



Según ha explicado la portavoz del Grupo Socialista, Margarita Robles, el PSOE se mantiene en el voto en contra al techo de gasto aunque el Gobierno haya decidido permitir a las comunidades autónomas una décima más de déficit en 2018, pues considera que ese cambio no altera "la esencia".



"Esa subida del déficit para las comunidades autónomas no afecta a la esencia de toda la cuestión, pues se sigue poniendo sobre la mesa una política de disminución del gasto social, que no cambia por esa décima", ha comentado en el Congreso.



Pero el PSOE también ha aprovechado para reprochar los "vaivenes" del ministro Cristóbal Montoro y del Gobierno en este proceso de negociación, que considera "poco serio y riguroso".



UN DÍA UNA COSA, Y AL DÍA SIGUIENTE OTRA



Según ha recordado Robles, el Consejo de Ministros aprobó el lunes unos límites que decían inamovibles, y ahora han anunciado una décima más y otra reunión este viernes para cambiar la cifra. También dijeron que era imposible la rebaja fiscal que al final han acabado pactando con Ciudadanos.



"Nos preocupan los vaivenes del Gobierno y esa absoluta opacidad --ha resumido la portavoz socialista--. Son temas muy serios, pues hablamos de gasto social y de dar respuestas al día a día de los ciudadanos, y no se puede seguir con estos vaivenes".



En la reunión de Rajoy y Sánchez se ha hablado de otros temas de índole económica y social. Según ha explicado Robles, el líder del PSOE ha pedido al Gobierno un acuerdo con los sindicatos sobre la subida salarial y medidas de fomento del empleo para parados de más de 55 años, y ha expresado su preocupación por el futuro de las pensiones y el recorte de la llama `hucha` de la Seguridad Social.