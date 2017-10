Sáenz de Santamaría defiende "rescatar" a Cataluña y volver a la ley

nnn La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, defendió ayer la aplicación del artículo 155 de la Constitución para "rescatar" a Cataluña de la "irresponsabilidad política" y abrir una nueva etapa que suponga "el principio del fin de una reiterada desobediencia a la ley".

Sáenz de Santamaría, en su defensa del 155 ante la comisión del Senado encargada de tramitarlo, subrayó que, recurriendo a ese artículo, el Gobierno cumple con una obligación "legal, democrática y política". A su juicio, los independentistas, en su empeño por construir una nueva Cataluña, han echado por tierra la mejor Cataluña de su historia, emprendedora, dinámica, acogedora, abierta y orgullo de todos los españoles y todos loa catalanes.

“se acabaron los engaños"

Considera que ya "se han roto las ensoñaciones y los engaños" y se está viendo la realidad de lo que supone el independentismo, con huida de empresas y entidades financieras, reducción del turismo y del consumo y "la sombra" de la desaceleración o la recesión.

La vicepresidenta explicó que el artículo 155 es "tan legítimo y democrático" como todo el título VIII de la Constitución, el mismo, consideró, que reconoce y regula el autogobierno de Cataluña y del resto de comunidades.

Tras recordar que el Gobierno ha recurrido al 155 con el apoyo de los grandes partidos constitucionalistas, ha lamentado que Puigdemont no haya respondido en ningún momento a los requerimientos del Gobierno.

Desde que el pasado sábado el Ejecutivo planteara las medidas del 155, dijo que sólo ha habido "ruido" por parte de la Generalitat. Subrayó que el 155 no puede interpretarse como el principio de un nuevo centralismo político, sino como "el principio del fin de una reiterada desobediencia a la ley, al interés general y al uso del autogobierno en contra de la propia autonomía.

La vicepresidenta reprochó además al expresidente de la Generalitat Artur Mas que lo único que se le ocurriera ante la crisis económica fuera la ruta independentista. "Frente a una crisis que exigía esfuerzos y sacrificios, Artur Mas decidió sacrificar la convivencia en Cataluña y decidió culpar de todos los males de Cataluña al conjunto de los españoles", añadió. Tras Mas llegó Puigdemot, al que criticó que no acudiera al Congreso ni tampoco al Senado, al tiempo que le acusó de impedir a la oposición en Cataluña ejercer su labor.n