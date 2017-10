De la Rubia: "No entiendo cómo no fueron capaces de evitar esta situación"

Al organista titular de la basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, Juan de la Rubia, le ha pillado en Ourense la proclamación de independendencia de Cataluña y la aplicación por parte del Gobierno central del artículo 155 de la Constitución. Llegó a la ciudad para participar en las VII Xornadas de Órgano. "Estoy siguiendo todas las noticias y me como las uñas", afirmó durante un encuentro que mantuvo con varios expertos, profesores y aficionados a la música de órgano en la cervecería O Moucho.

Juan de la Rubia ha actuado en los principales escenarios de Europa, América y Asia, pero la visita a Ourense quedará grabada en su memoria. No por la música, sino por los acontecimientos políticos en su tierra. "No entiendo cómo no fueron capaces de evitar esta difícil situación. Me produce mucha tristeza", lamenta.

El organista no toma partido por la actuación del gobierno catalán ni por las decisiones adoptadas desde Madrid. "Tengo amigos y conocidos que son independentistas y muchos otros que no lo son y reconozco que la situación es difícil y la solución complicada", afirma, abogando por el diálogo para cerrar todas las heridas. "Me muevo mucho en el mundo del arte y lo que sí puedo asegurar es que ahora mismo los grandes proyectos culturales están completamente paralizados", relata.

Es la primera vez que visita Ourense. "Ya estuve en Santiago en varias ocasiones. Toqué con la Sinfónica de Galicia, pero en Ourense nunca había estado", afirma.

Para hacer más llevadera su visita ante las noticias que le llegan de la ciudad que asegura amar, Barcelona, se refugió en lo que mejor sabe hacer, la música. "Ayer- por el viernes- impartí una una clase en el Conservatorio, al que acudieron alumnos, aficionados, profesores e incluso una persona que se desplazó desde Segovia", recalca satisfecho.

Juan de la Rubia ofreció a las 20,15 horas de ayer un concierto en la iglesia de Santa Eufemia, pero el día anterior, mientras en Barcelona se vivían momentos políticos convulsos, acudía al templo a inspeccionar el órgano. "Es un instrumento musical diferente, viene de la época romántica, de la que no quedan muchos", explica, recordando que antes de un concierto siempre revisa el órgano. "Esto me permite elaborar un programa de actuación, que en Ourense va ser variopinto, desde piezas de música antigua hasta otras del actual siglo", añadió.