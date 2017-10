Rodrigo Rato se sentará en el banquillo de los acusados por el caso Bankia

Los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal desestiman el recurso presentado por el exvicepresidente económico del Gobierno contra su procesamiento en la causa y así lo plasman en un auto en el que le recuerdan que tenía una "obligación de veracidad informativa" en relación con las cuentas de Bankia.



En su auto, la Sala explica que no puede afirmarse que no dispusiera de información que le permitiera representarse la posible existencia de las presuntas falsedades en las cuentas anuales y precisa que la reformulación de los estados financieros de 2011 estuvo motivada "por fallos e inexactitudes".



El que fuera director gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) recurrió en apelación el pasado mes de julio la decisión del juez instructor Fernando Andreu de procesarle en el caso después de que el magistrado resolviera en contra del recurso de reforma. En su escrito, Rato expuso que si no se inculpaba a los responsables del Banco de España y de la CNMV en la causa resultaba "imposible armar una tesis acusatoria" contra su persona.



RATO SE AMPARÓ EN LOS SUPERVISORES



El exvicepresidente del Gobierno dijo que BFA y Bankia estuvieron controladas por los supervisores, cumplieron su recomendaciones, indicaciones e instrucciones y las cuentas y los estados financieros intermedios se ajustaron siempre al criterio por ellos marcado.



Además, sostuvo que el folleto de emisión para la salida a Bolsa, que era una culminación de trabajos previos, se ajustaba a las previsiones legales, no contenía información falsa ni omitía datos relevantes requeridos por la legislación aplicable y era clara y exhaustiva sobre los riesgos de la inversión en las acciones de Bankia, que eran destacados en el resumen.



Sin embargo la Sala le recuerda que del informe elaborado por los peritos judiciales del Banco de España Antonio Busquets y Jesús Sánchez Nogueras se desprende que los miembros del Consejo de Administración de BFA y Bankia aprobaron unas cuentas maquilladas que no reflejaban la imagen fiel de las mismas de la manera que no mostraban la verdadera situación económica de la entidad.



OBLIGACIÓN DE "VERACIDAD INFORMATIVA"



En otro auto, la Sección Tercera rechaza el recurso presentado por el exconsejero José Manuel Fernández Norniella y considera igualmente que éste, en tanto miembro del Consejo de Administración de BFA y Bankia, tenía una obligación de veracidad informativa.



El magistrado Andreu procesó el pasado mes de mayo a 32 exdirectivos de la entidad, entre ellos el que fuera presidente de la misma por los delitos de falsedad en las cuentas anuales relativas a los años 2010 y 2011 y fraude de inversores por incluir datos falsos en el folleto informativo para la salida a Bolsa de la entidad financiera.



El fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ejerce acusación contra cinco de los procesados, entre ellos Rato, para quien pide cinco años de cárcel, y Norniella a quien le impone tres.



Sobre Rato y Norniella pesan igualmente sendas condenas por el caso de las tarjetas black. En el caso del expresidente de Bankia afronta cuatro años y medio de prisión por delito de apropiación indebida mientras que el exsecretario de Estado de Turismo fue condenado a uno. Ambos están pendientes de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre sus recursos.