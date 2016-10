Rivera señala que C`s marcará la hoja de ruta del próximo Gobierno porque el PSOE no ha condicionado su abstención

En rueda de prensa en la sede del partido al finalizar la reunión del Comité Ejecutivo, Rivera ha afirmado que ha llegado "el momento de hacer valer lo que hizo Ciudadanos" en los últimos meses, "negociar y exigir reformas". Ahora "somos el único partido con esa capacidad de influencia sobre el Gobierno", ha resaltado.

Mientras que "el PSOE ha optado por dividirse internamente y no exigir nada al PP", C`s "entendió que lo importante no era quién gobernaba sino para qué". "Marcamos la hoja de ruta de esta legislatura. No hay ninguna otra política pública encima de la mesa", ha subrayado.

El líder de la formación naranja ha expresado su convencimiento de que "el PP sigue manteniendo su voluntad de cumplir las 150 reformas" que acordó con Ciudadanos el pasado agosto a cambio de su apoyo a la investidura de Rajoy como jefe del Ejecutivo, que finalmente resultó fallida.

Además, le ha recordado que ese pacto incluye un calendario de aplicación de las reformas y una tabla de ingresos y gastos con la que el PP "se comprometió". Así que "vamos a intentar incluir eso en estos Presupuestos Generales del Estado y en los sucesivos", ha asegurado.

El presidente de Ciudadanos, que no ha hablado recientemente con el presidente del Gobierno en funciones, no ha pedido que se firme de nuevo el documento antes de la sesión de investidura; tan solo espera que "Rajoy en su discurso reconozca que existe ese pacto".

Aun así, intentará contactar con él, "como mínimo telefónicamente", para manifestarle la postura de C`s y volver a adquirir "mutuamente" el "compromiso" que alcanzaron en agosto.

SE ACABÓ EL NINGUNEAR AL PARLAMENTO

En su opinión, en esta legislatura se abre una "oportunidad" gracias a que el Ejecutivo estará en minoría y deberá por ello someterse al control de la oposición y dialogar con ella, aceptando "un giro en sus políticas". "Se acabó el ningunear al Parlamento" y "el no dar explicaciones por la corrupción", ha advertido.

Pero también se ha dirigido a las fuerzas de la oposición para pedirles que no se limiten a "decir no a todo", sino que negocien con el Gobierno "los temas importantes". "Es lo que va a hacer Ciudadanos, una oposición constructiva", aunque al mismo tiempo "no le va a temblar el pulso para apretar al Gobierno para que cumpla las reformas pactadas", ha agregado.

En cuanto al PSOE, ha dicho que no sabe si hará una oposición "constructiva o de bloqueo", pero le ha recordado que parte de las medidas suscritas por PP y C`s las habían firmado los socialistas previamente, cuando el partido naranja negoció su apoyo a la investidura de Pedro Sánchez, por lo que espera que las respalden en el Congreso.

A quienes piensan que este escenario político será "inviable", Rivera les ha dicho que "en Dinamarca llevan cien años sin mayoría absoluta y no les va tan mal". "Los españoles se merecen una legislatura fructífera, de cambios, donde la España sectaria no tenga cabida", ha afirmado.

Sobre la posibilidad de que el Gobierno del PP tenga "la tentación de no cumplir su palabra" respecto al pacto suscrito con C`s, ha indicado que su partido está dispuesto a utilizar "todos" los mecanismos parlamentarios disponibles, sin descartar una moción de censura en caso necesario.

Pero "desearía no tener que llegar nunca a extremos de ese tipo", ha manifestado, añadiendo que, en cualquier caso, sería "irresponsable" por su parte hablar en este momento del posible fin de la legislatura.

PROTESTAS JUNTO AL CONGRESO

Por otro lado, Rivera ha criticado el apoyo de Podemos a las protestas convocadas en los aledaños de la Cámara Baja de cara a la sesión de investidura. "Les animo a que trabajen dentro del Congreso" porque "cobran sueldos para trabajar en el Congreso, no para impedir que trabaje", ha señalado.

En este sentido, ha instado a los diputados de Podemos a trabajar juntos desde la oposición para cambiar las cosas que no les gustan, en vez de "asaltar las instituciones".