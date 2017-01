Rivera refuerza con un aval rotundo su liderazgo en C's

n n n Albert Rivera, reelegido con el 87,27 por ciento de los votos, ha reforzado su liderazgo en Ciudadanos, al contar por primera vez con el aval rotundo de la militancia, aunque la participación en estas primeras elecciones internas ha sido tan solo del 34,2 por ciento. Por tercera vez, Rivera logra el respaldo para dirigir el partido los próximos años y en esta ocasión quiso hacerlo apoyándose en las bases y no en los compromisarios como ha sido hasta ahora. Y es por este motivo por el que la dirección de Ciudadanos cambió los estatutos unas semanas antes de la Asamblea de febrero para que el procedimiento de elección fuera por elecciones internas abiertas a todos los afiliados, que concluyeron ayer después de dos días.

En el estreno de las primarias, por voto telemático, Rivera ha competido con otros dos candidatos que en ningún momento fueron una amenaza para su carrera al ser dos nombres desconocidos: el madrileño Juan Carlos Bermejo (logró el 6,15 por ciento de los sufragios) y el sevillano Diego de los Santos (6,58), hijo de uno de los fundadores del Partido Andalucista. No ha sido sin embargo un proceso que haya motivado mucho a las bases puesto que solo han votado 6.874 afiliados (34,2%) de un total de 20.078 personas, que son las que han podido ejercer su derecho a voto al estar al corriente de pago, según ha argumentado el partido.

Rivera, que lleva una década al frente de Ciudadanos, fue reelegido por primera vez en la Asamblea de julio de 2007 con el apoyo del 54,5 por ciento de los compromisarios frente al aspirante de la corriente crítica Regeneración Democrática, Luis Bouza Brey, y eso pese a que el cónclave rechazó el informe de gestión política y económica que presentó. Al volverse a presentar en la Asamblea de octubre de 2011, el líder de la formación naranja revalidó su cargo con el 72 por ciento de los votos de los participantes al cónclave mientras que la lista alternativa de Mario Ruiz apenas llegó al 17 por ciento.

Rivera ha ido afianzándose en estos diez años en los que ha logrado consolidar un proyecto que nació catalán y que se ha hecho nacional, y ahora el reto que se ha puesto es gobernar allí donde los números se lo permitan. No es una meta inmediata sino aplazada hasta después de las elecciones autonómicas de 2019, tal como ha propuesto la ejecutiva en la ponencia de Estrategia, una de las tres que se discutirá en la Asamblea General del próximo fin de semana. Aunque bien podría ser un objetivo más inmediato en aquellas comunidades en las que PP y PSOE gobiernan gracias a C's (Andalucía, Madrid, Castilla León, Murcia y La Rioja) si prospera una de las enmiendas que se debatirán en el congreso.

Otra de las enmiendas, muy respaldada por las agrupaciones catalanas, quiere impedir que se borre del ideario de Ciudadanos su origen "socialdemócrata", una etiqueta que Rivera quiere eliminar y sustituirla por "liberal progresista".

deberes hechos

En cualquier caso se trata de un congreso al que se llega con los deberes del liderazgo hechos, algo que ha generado más de una crítica interna, y que se centrará en marcar el rumbo de Ciudadanos para los próximos años una vez que esta formación se ha convertido en la cuarta fuerza del país. n